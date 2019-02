Esta madre arrasa con este WhatsApp que mandó a los padres del niño que acosaba a su hijo

No queda lo que no sucede en WhatsApp. (¿Todavía nos has visto esta loca historia de una expulsión de un grupo de padres de WhatsApp?)

La usuaria de Twitter @DebiQuilla ha colgado en la red social varias capturas de pantalla que muestran el mensaje que envió a los padres de un niño que acosaba a su hijo en el colegio.

"Hay un niño que se mete con mi hijo cada día desde hace meses... No sé cómo actuar sin liarla observaciones demasiado protectora .. esto es lo único que se me ha ocurrido", ha escrito en un tuit que acumula en dos días 3.600 retuits y cerca de 10.000 'me gusta' en menos de dos días.

La mujer explica la situación en su mensaje de WhatsApp y subraya que hasta ahora no ha querido intervenir porque considera que son "cosas de niños" y que los padres no deberían sobreprotegerlos.

"Pero he educado a mi hijo enseñándole que la violencia física no lleva a ningún lado, que hay que respetar a todas las personas independientemente de su físico, capacidad intelectual o tendencia sexual... y esto hace que mi hijo se vea indefenso ante los ataques del suyo", apunta.

La madre asegura que el otro niño llama a su hijo "palomo", "mariposa" o "flor" y que al menor no le molesta el mote en sí, sino que se lo llama delante "de la niña que él con 11 años cree que será el amor de su vida".

"No voy a entrar a valorar dónde está la tara de su hijo porque no soy psicóloga, supongo que serán cosas de niños como las ha habido toda la vida", prosigue la madre en su mensaje, en el que avisa: "Me veo en la obligación moral de comunicarles que, a partir del día de mañana, mi hijo tiene total y absoluta aprobación por mi parte para agredir físicamente a su hijo cada vez que éste le ataque".

Por último, la mujer asegura que su madre le anima a que "demuestre a su hijo que es una persona con el mismo derecho a merecer respeto que los demás a base de hostias".

"Sólo quería dejar constancia de que, ante la actual situación y que no haya servido de nada hablar con el profesor porque su hijo no atiende a razones, mi hijo tiene permiso", finaliza.