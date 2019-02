Así fue la drástica solución de una madre para frenar el acoso escolar a su hijo

Cada vez hay más casos. El mensaje de una madre para frenar el acoso escolar que sufre su hijo se ha hecho viral en Twitter. Débora, progenitora de un niño de once años, harta del bullying que un compañero de clase le hace a su hijo, ha decidido actuar con un contundente mensaje a los padres del acosador que no ha dejado indiferente a nadie. «Hace meses que mi hijo me viene hablando del acoso que sufre en el colegio por parte de su hijo», comienza esta mujer, según ABC.

«He educado a mi hijo enseñándole que la violencia física no lleva a ningún lado, que hay que respetar a las personas independientemente de su físico, capacidad intelectual o tendencia sexual... y esto hace que mi hijo se vea indefenso ante los ataques del suyo», continúa esta madre, aludiendo a las palabras despectivas que asegura que recibe su hijo, como «palomo», «mariposa» o «flor».

Débora asegura haber hablado con el profesor de los niños, algo que no ha servido para frenar los ataques contra su hijo, de manera que, tras explicar todo el proceso, avisa a los padres del niño que se mete con su pequeño: «No voy a entrar a valorar dónde está la tara de su hijo porque no soy psicóloga, supongo que serán cosas de niños como las ha habido toda la vida. No creo que esto sea bullying, es más, no soy partidaria de sobreprotegerlos... Pero me veo en la obligación moral de comunicarles que, a partir de mañana, mi hijo tiene total y absoluta aprobación por mi parte para agredir físicamente a su hijo cada vez que este le ataque».

Las respuestas no se han hecho esperar, aunque con división de opiniones: desde quienes aplauden el valor de esta madre hasta quienes critican que incite a su hijo a defenderse con violencia. Débora cuenta que ha intentado parar la situación durante meses a través del diálogo, pero ha sido imposible. «No voy a hacer un circo de una situación que afecta a mi hijo. Si puse esto aquí fue porque tan solo soy una madre más que se encuentra perdida y confusa entre el "hacer lo correcto" y el "hacer lo que haga que mi hijo deje de sentirse mal"», publica en otro tuit.