¿Sabes por qué Mayim Bialik no deja que sus hijos vean ‘The big bang theory’?

Encarna a uno de los personajes más divertidos de la serie. Cualquiera que vea The big bang theory puede pensar que es una serie bastante inocente. Al fin y al cabo, no hay tacos, no hay desnudos y no hay violencia. Pero la actriz Mayim Bialik no considera que sea un contenido apto para sus hijos, a quienes no les deja ver la serie de más éxito en Estados Unidos y donde ella misma trabaja, según lavanguardia.

"Mucha parte del contenido son cosas que todavía no estoy preparada para tratar con ellos, así que cuando hay un episodio que determino que es limpio y relativamente seguro, ellos pueden venir al rodaje", ha explicado a través de su canal de Youtube, donde se ofreció a responder las preguntas de sus fans.

Si alguien se pregunta la edad de sus hijos, ya empiezan a tener cierta edad: el pequeño tiene 11 años y el mayor tiene 14, lo que le convierte técnicamente en un adolescente. De hecho, este hijo tiene la edad correcta para ver la serie según webs como Common Sense Media que intentan guiar a los padres para no ponerles contenidos a sus hijos para los que no estén preparados.

Los motivos por los que desaconsejan The big bang theory para menores tiene que ver con las pistas acerca del sexo, un vocabulario que consideran fuerte (aunque no sean técnicamente insultos) y un retrato de los personajes basado en estereotipos (por ejemplo, la idea de la rubia tonta que representaba Penny sobre todo en las primeras temporadas).