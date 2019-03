¿Todavía no conoces el truco matemático viral para hacer cálculos rápidos fácilmente?

Ha corrido como la pólvora en las redes estos últimos días. ¿Tú también sales corriendo a por la calculadora cada vez que tienes que calcular un porcentaje?, según recoge BBC News Mundo.

Pues el redactor publicitario Ben Stephens publicó en Twitter un truco que desearás haber conocido toda la vida.

La ingeniosa fórmula que propone el tuit para calcular porcentajes es la siguiente: x% de y = y% de x.

Así, y siguiendo el ejemplo de Stephens, el 4% de 75 es igual al 75% de 4, con la diferencia de que invirtiendo los números es mucho más fácil de calcular.

La respuesta, en este caso, es 3.

Hagamos otra prueba.

Es probable que te sea difícil calcular mentalmente y con velocidad el 18% de 50.

Pero aplicando la fórmula que viralizó Stephens, sabemos que el 18% de 50 es igual al 50% de 18.

Y el 50% de 18 es 9, mucho más fácil de calcular, ¿verdad?

El tuit ya cuenta con casi 6.500 retuits y más de 18.000 'likes'.

En otra publicación, el propio Stephens reconoció que no esperaba que se hiciera viral: "Típico. Me paso años tuiteando sobre cosas importantes de Trump y el Brexit, y luego publico un tuit sobre matemáticas (un tema sobre el que nunca había tuiteado antes) e internet se vuelve loco".

Muchos usuarios de la red social le agradecieron descubrir un truco que aseguran que les será útil.

Fascinating little life hack, for doing percentages:



x% of y = y% of x



So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.