Intentan echar a esta chica de un vuelo porque su forma de vestir "era ofensiva"

Una joven vivió una humillante experiencia de manos de la aerolínea británica Thomas Cook. Emily O'Connor, de 21 años, afirma que el personal de vuelo la amenazó con expulsarla a la fuerza del avión a causa de su forma de vestir, según rt.

El incidente ocurrió el pasado 2 de marzo en un vuelo que se disponía a despegar de Birmingham (Reino Unido) con destino a Tenerife (España), pero que no lo hizo hasta que O'Connor se puso una chaqueta. Hasta ese momento, llevaba puesto un top corto y pantalones de talle alto.

O'Connor quiso verificar si su atuendo efectivamente ofendía a los presentes, pero al preguntarlo en voz alta solo recibió una respuesta: "Cállate, mujer patética. Ponte una [maldita] chaqueta", cita la joven lo que presuntamente dijo un pasajero.

Luego de que su prima le prestara una prenda, el piloto hizo despegar el avión, no sin antes reprender a O'Connor "en frente de todo el vuelo", según afirma. "Estaba temblando físicamente, y podían verlo; sin embargo, continuaron sexualizándome y ridiculizándome. Fue la peor experiencia de mi vida", aseveró.

Los internautas comenzaron a expresar palabras de apoyo a la joven tras la divulgación de la historia en las redes.

Otras personas en redes sociales enfocaron sus opiniones en torno a qué tan apropiado era el tipo de atuendo que vestía la joven.

O'Connor sostuvo que la aerolínea no estipuló ninguna de esas políticas, y a aquellos que dijeron que iba en ropa interior les respondió que lo que llevaba puesto lo había comprado "en la sección de 'tops' de verano de ZARA".

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY