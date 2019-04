Prohiben en colegios de Barcelona 'Caperucita Roja', 'La Cenicienta' y otros 200 cuentos por sexistas y tóxicos

El asunto es tan chusco, rídículo y desquiciado, que Carlos Herrera no podía dejarlo pasar (¿Has caído en la cuenta de que feministas furibundas atacaron el 8M iglesias por todos lados pero ni una mezquita?).

Se ha frenado la estrella de la COPE, pero ha dejado a primera hora de la mañana de este 11 de abril de 2018 una 'tímida opinión' sobre la 'gilipollesca' medida de una escuela de Barcelona en la que están revisando el catálogo de libros infantiles para detectar "libros tóxicos que no fomenten el espíritu igualitario" (Aena elimina el 'señores pasajeros' en la megafonía de los aeropuertos para ser 'políticamente correcta').

Han empezado en la escuela Tàber, donde ya han vetado "Caperucita Roja" y "La Bella Durmiente" por considerarlos sexistas.

"Y luego hay una maravillosa, bueno maravillosa... Aquí como la nueva inquisición está funcionando, como está funcionando... Una escuela de Barcelona, la escuela Táber de la Generalitat, ha vetado la 'Caperucita Roja' y 'La Bella Durmiente' por sexistas. Y ha sometido a revisión el catálogo de la Biblioteca Infantil para 'detectar libros tóxicos que no fomenten el espíritu igualitario'. No se puede ser más... en el mundo. ¿Qué hacemos con los tres cerditos? Les llamamos ¿las tres cerditas? Bueno, bueno, no quiero seguir porque me lío yo solo".