Los errores vergonzosos de los españoles al hablar en inglés

Pero también hay que admitir que los ingleses hablando español no lo hacen mejor (¿Sabes cuáles son los idiomas más fáciles y más difíciles de aprender, según los científicos?).

Aprender inglés no es tarea fácil para los españoles, especialmente por un gran número de palabras que nos inducen a error y que pueden significar todo lo contrario de lo que pretendemos decir (El secreto de los fenómenos que hablan decenas de idiomas está en sus genes).

1. Cuando estás constipado y dices «constipated»

Uno de los errores más comunes entre los españoles es el de decir «constipated» cuando estás resfriado, aunque en realidad significa estar «estreñido». Si quieres evitar que tus amigos se queden pensando por qué das ese tipo de detalles innecesarios, debes expresar «I have a cold».

2. Algo terrorífico: «terrific»

Cuando algo nos da miedo y nos parece terrorífico, deberíamos usar «terrifying», y no «terrific» como muchos españoles realizan con frecuencia. Si lo consultas con un nativo, éste te dirá que «terrific» significa «genial», es decir, lo opuesto.

3. ¿Sensible se dice «sensible»?

Se diferencian por su pronunciación, y porque son completamente diferentes. La traducción de sensible es «sensato» en español, por lo que, si lo que queremos decir es que alguien es muy empático o le afectan las emociones, la palabra correcta que debemos usar en inglés es «sensitive».

4. El éxito está en no decir «exit»

A veces nos quedamos en blanco en medio de una conversación y nuestro cerebro busca la palabra más cercana a lo que intentamos decir. Esto sucede con «exit» y éxito. «Exit» significa «salida» en inglés, así si lo que queremos decir es que alguien tiene éxito en su vida, debemos utilizar la palabra «success».

5. «Actual» y «actually» no son lo que parecen

Una palabra que genera mucha confusión es actual, que parece que su significado es literal, pero en verdad significa «real». Por ejemplo: «the actual cost» («o el coste real»). «Actually» tampoco significa «actualidad», sino «en realidad». Cuando queremos hacer referencia a un suceso que ocurre en este momento, debemos decir «current/currently».

6. «Argument»

«Argument» no significa «argumento» en español, así que cuando te encuentres en medio de un debate con alguien, no propongas «Argument your opinion». En este caso, la palabra en inglés «argument» significa «discusión». Cuando quieras aludir a que has tenido una discusión con alguien, la forma correcta en inglés sería «We had an argument».

7. «Career» vs. «Degree»

Ambos vocablos cuentan con un contexto de similitud, pero lo cierto es que «career» se utiliza para hablar sobre la trayectoria profesional de cada uno («tu profesión es la Medicina»). Pero cuando estás estudiando la carrera universitaria de Medicina, por ejemplo, lo correcto sería «Degree» («I have a Bachelor's Degree in Medicine»).

8. «Carpet»

En inglés «carpet» significa «alfombra», y no «carpeta». Cuando queramos guardar unas hojas en una carpeta, será cuando debamos usar la palabra «file».

9. Largo cómo era ¿«large» o «long»?

Grande y largo no es lo mismo, así que «large» y «long» tampoco lo son, aunque lo parezcan. Sabemos que «long» significa «largo», ¿«Large» es un sinónimo? «Large» quiere decir algo de gran cantidad o escala, que se sale del tamaño habitual.

10. «Assist» or «Attend»

Cuando confirmes tu asistencia a un evento, nunca digas «I will assist», ya que, aunque la frase es correcta, no refleja el significado que buscamos, por lo que la palabra correcta es «attend». «Assist» en inglés significa ayudar, dar soporte en algo, según recoge ABC.