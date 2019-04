Se suicidan 21 estudiantes indios tras suspender un examen

En el estado indio de Telangana, ubicado en el centro de la India, 21 estudiantes se quitaron la vida desde el 18 de abril, cuando la Junta de Educación Intermedia anunció los resultados de un examen de acceso a la universidad, informa el periódico local India Today. Supuestamente, en algunos casos la causa de tantos exámenes reprobados sería un error técnico en el sistema de evaluación, según recoge rt y comparte Paual Dumas para pd.

Entre los últimos casos de suicidios confirmados se encuentran un joven que se tiró debajo de un tren y una estudiante que se prendió fuego. Según la Policía local y los padres, los estudiantes estaban muy deprimidos tras de conocer los resultados del examen.

La ola de suicidios provocó protestas de padres y estudiantes. que sospechan que tantos malos resultados estuvieron provocados por un error a la hora de corregir las pruebas.

Finalmente, un informe de una comisión del Gobierno presentado el jueves confirmó que el sistema utilizado para calificar los exámenes tenía graves fallas.

El jueves el primer ministro de Telangana, Kalvakuntla Chandrashekar Rao, ordenó que se vuelva a corregir los exámenes de quienes desaprobaron. Además, instó a los estudiantes a que no atenten contra su vida por reprobar, subrayando que no se trata del final de la vida, informa Fox News.

Según el medio, cerca de un millón de jóvenes rindieron el examen en febrero y marzo, y alrededor de 350.000 reprobaron.



Ola de protestas

Los estudiantes y sus padres siguen protestando por la falta de información acerca del proceso de la nueva evaluación de los exámenes.

Doce centros de la Junta de Educación están realizando la segunda revisión de los trabajos de los estudiantes que reprobaron. No obstante, los estudiantes y sus familiares quieren que la organización vuelva a revisar la totalidad de los trabajos. Asimismo, más de 50.000 estudiantes que aprobaron también solicitaron una nueva corrección, ya que no estaban satisfechos con los resultados obtenidos.

Además, los manifestantes pidieron al Gobierno una indemnización de 2,5 millones de rupias (35.800 dólares) para las familias de cada estudiante que se quitó la vida.

No se trata del primer caso de una ola de suicidios de jóvenes indios. Entre septiembre y octubre de 2017, más de 50 estudiantes se quitaron la vida en los estados de Telangana y Andhra Pradesh.

