Aurelia Vera, la concejal 'castraniños' del PSOE, inicia una caza de brujas contra el alumno que grabó sus burradas

Lo acongojante es que ni el PSOE, ni las asociaciones de padres, esas feministas que tanto cacarean a la mínima, han dicho palabra y la caradura Aurelia Vera, que tendría que estar a estas horas haciendo penitencia y pidiendo perdón, intenta encima destripar a los chavales que la pillaron (Aurelia Vera, concejal del PSOE: "A los niños hay que castrarlos al nacer").

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) aseguró ante sus alumnos que "a los niños hay que castrarlos al nacer" (Aurelia Vera, la concejal del PSOE que apoyó castrar a bebés, no rectifica y miente sobre lo que dijo en clase ).

Lo hizo durante sus clases como profesora de lengua en el IES Santiago de Alcalá de la localidad canaria. Y, en vez de retractarse de su comportamiento, ha emprendido una caza de brujas en el centro escolar para determinar qué alumno grabó sus clases (Una concejal socialista propone la castración de recién nacidos ante alumnos adolescentes).

Como explica Carlos Cuesta en OKdiario este 9 de junio de 2019, muchos de los alumnos de la socialista -de 4º de la ESO y con una edad que ronda los 15 años- llevaban tiempo atónitos con los postulados y la carga de adoctrinamiento de la profesora.

Las grabaciones demuestran que, de hecho, eran varios los estudiantes que rechazaban las versiones radicales de la profesora y mostraban su disconformidad en público.

Los comentarios de la edil socialista habían llegado a oídos de los padres y fue uno de estos padres el que tomó la decisión de grabar las intervenciones de la profesora y destapar sus prácticas remitiéndolas al diputado de Vox Francisco Serrano.

Pero la profesora Vera, lejos de moderar su actitud, ha preferido pasar a la ofensiva contra los alumnos y buscar al autor de la grabación en la clase.

El contenido del adoctrinamiento es absolutamente obvio y forma parte ya de una denuncia tramitada personalmente por el diputado de la formación de Santiago Abascal.

Durante una de sus clases, Vera -que ha sido refrendada en las pasadas elecciones del 26-M-, se dirigió a los alumnos varones diciéndoles que "a vosotros os cortan el pito y no os pasa nada".

Y añadió que había que implantar un "sistema, la matria", basado, según la socialista, "en el poder de las mujeres".

Durante su clase, Vera argumentó que su ideal social tenía un problema: "La implantación, cómo la implantamos. Yo tengo una idea", aseguró: "La castración selectiva".

Una de las alumnas respondió a la propuesta:

Y Vera respondió:

"Te dije que el problema era la implantación. Tiene problemas, no digo que sea bueno. Pero, ¿el fin justificaría aquí los medios? ¿Salvar el planeta justificaría castrar al 25% de la población? ¡Aquél está diciendo ya que no! (dirigiéndose a un alumno) Pero si a vosotros os cortan el pito y no os pasa nada".

Es lo mas duro que he escuchado en mucho tiempo, a esa mujer no la deberían dejar a solas con niños, gracias @Slaanesh_Adria por ser tan completo en el analisis https://t.co/0misK6zurs

La socialista ha lanzado más postulados radicales en sus clases. Postulados como la defensa de la dictadura venezolana, defendiendo el "comunismo", a "Hugo Chávez", a "Maduro porque la asfixia de Venezuela no es culpa suya sino de Estados Unidos", y contra la religión, que, según su particular versión "es incompatible con la democracia" porque "si la religión pudiera se comería a las mujeres".

P"Cuando esté mi sociedad implantada, aquellos hombres que no tengan huevos, estarán felices porque no los han conocido. No tendrán siquiera deseos sexuales. No los conocen, por lo tanto no los echan de menos. Vamos a aplicar una de las ciencias para saber a quién no le vamos a cortar los huevos".