Quaden Bayles: el mejor partido de rugby del niño con enanismo que quería suicidarse por el bullying

Quaden Bayles, el niño de 9 años que en un video desgarrador dijo que quería suicidarse después de haber sido víctima de acoso en la escuela por su condición de enanismo (acondroplasia), tuvo el «mejor día de su vida» cuando lideró un equipo de estrellas de rugby de Australia.

Sucedió este sábado, 22 de febrero de 2020, cuando el chaval ingresó con el balón en la mano encabezando la columna de jugadores del Indigenous All-Stars en el estadio Robina del estado australiano de Queensland.

Las imágenes del menor pidiéndole a su madre «dame un un cuchillo, quiero suicidarme» dieron la vuelta al mundo en los últimos días y generaron enormes expresiones de solidaridad.

«Te respaldamos y te apoyamos, amigo», fue el mensaje del capitán del equipo de rugby en la invitación en línea que se envió para que Bayles asistiera al juego.

El Indigenous All-Stars se enfrentó al Maori All-Stars ante una multitud que no se cansó de corear frases de apoyo al niño de 9 años.

Su madre, Yarraka Bayles, quien publicó el desgarrador video de su hijo deseando terminar con su vida, describió lo sucedido como «pasar del peor día de su vida al mejor día de su vida».

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6

— NRL (@NRL) February 22, 2020