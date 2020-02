Una universidad italiana da ‘cátedra’ a la Complutense y Universidad de Oviedo sobre cómo evitar el blanqueo al chavismo

La Universidad de La Sapienza evitó convertirse en una de las instituciones cómplices del blanqueo de la dictadura chavista en Europa. A pesar de que se había organizado una ponencia con una de las figuras más odiadas del chavismo, Hermann Escarrá, el evento tuvo que ser cancelado ante la presión de los estudiantes y de la comunidad, quienes se han negado a que una institución con una reconocida reputación quedase manchada por dar espacios a uno de los representantes de la dictadura bolivariana.

El presidente de la Comisión Constitucional Permanente de la Constituyente iba a estar presente en el foro ‘Estado y Constitución en la República Bolivariana de Venezuela’, pero terminó paseándose por las calles de Roma ante el bloqueo de la universidad. En un acto donde también estaba prevista la participación de Oliviero Dilimberto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad La Sapienza; Fabrizio Iannetti, del “Centro Studi Concept Marchesi”; Fabio Marcelli, gerente de investigación ISGI-CNR; Inés Ciolli, profesor de Derecho Público de la Universidad La Sapienza y Gaetano Azzariti, profesor de derecho constitucional de la misma universidad.

Lejos de ser una iniciativa de la Universidad de La Sapienza, la presencia de Hermann Escarrá se debió a una inapropiada invitación por parte del profesor Luciano Vasapollo, delegado del Rector para las relaciones con América Latina en la universidad italiana. Sin embargo, el docente parece que olvidó que Escarrá tiene prohibido acceder a Estados Unidos por estar relacionado con la violación de los derechos humanos desde 2017.

La asociación “Casa Italo-Venezuelana NCS” fue la intérprete y escribió una carta al Rector de la prestigiosa universidad romana, Gaudio Eugenio. La carta no solo explica la realidad venezolana actual, sino que también señala que Hermann Escarrá es cómplice de un gobierno que no reconoce la validez del Parlamento y utiliza la violencia como un instrumento de represión contra la disidencia. Pero eso no es todo, en la carta la “Casa Italo-Venezuelana NCS” expresa su pesar por la falta de un experto en derecho constitucional de la oposición en el Congreso.

Un ‘zasca’ a las universidades españolas

La postura de la Universidad de La Sapienza se convirtió en un ‘zasca’ moral a un par de sus homólogas españolas. En concreto, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Oviedo. Ambas celebraron actos para blanquear a la dictadura chavista a lo largo de 2019, lo que les convirtió (junto al Ateneo de Madrid y UGT) en uno de los espacios para impulsar las mentiras de los representantes del régimen bolivariano, pese a que es conocida su conexión con el narcotráfico, grupos terroristas, violación de Derechos Humanos y ataques a los valores democráticos.

Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo admitió que cedió el Campus El Milán a un acto celebrado a finales de noviembre y que supone un auténtico blanqueo a la dictadura de Nicolás Maduro en España. Así como adelantó Periodista Digital América (PD América), la institución académica acogió el acto convocado por las organizaciones comunistas ‘Asturias contra el golpe’ y ‘Venezuela se defiende’: ‘Venezuela en la nueva ofensiva imperialista en Latinoamérica’.

Sin embargo, tras las publicaciones de este diario y las críticas registradas en las redes sociales, el centro ha decidido camuflar la jornada y cambia el título a la presentación del libro ‘Venezuela más allá de mentiras y mitos’ de Arantxa Nieto Tirado, la politóloga catalana dedicada a la defensa del régimen chavista y que, según han confirmado fuentes de la propia Embajada de Venezuela en Madrid, recibe pagos directamente desde Presidencia en Caracas. No en vano, el lanzamiento de esta publicación se realizó en la capital venezolana junto a la presencia del propio dictador bolivariano.

En el evento no sólo participó la politóloga, sino que también estaba presente Javier Couso, un reconocido político de izquierdas que ha mostrado su férrea defensa del régimen bolivariano y que incluso ha llegado a llamar «terrorista» a una oposición que sólo busca garantizar el cese de una dictadura y participar en unas elecciones transparentes. El antiguo eurodiputado llegó a afirmar en enero de 2019 que Venezuela «es una democracia y hay libertad de información», así como que «un presidente que se autoproclama al estilo Napoleón no merece ningún reconocimiento». Lamentablemente, las torturas, violaciones a los derechos humanos, censura y persecución a los opositores pasan desapercibidas ante el representante de la extrema izquierda.

Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense de Madrid también alojó un acto de blanqueo a la dictadura de Venezuela. La Embajada de Venezuela en España anunció que se celebraría el evento ‘Venezuela: Asedio y resistencia’ en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (justamente donde Juan Carlos Monedero imparte clases), una jornada que buscó demostrar que la crisis humanitaria del país caribeño no está originada por la dictadura bolivariana, sino por la presión de Estados Unidos y de sus socios, como es la Unión Europea.

En el acto se contó con la presencia de consolidados defensores del régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, estará Orlenys Ortiz, quien es una ‘influencer’ que está financiada por el chavismo para manipular a través de las redes sociales la realidad de Venezuela e intentar blanquear a la dictadura, según han confirmado a Periodista Digital América (PD América) fuentes de la propia Embajada de Venezuela en España.

Sin embargo, no estuvo sola. En el acto también se contó con la presencia de Manuel Pineda, el eurodiputado de Unidas Podemos-Izquierda Unida y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. Justamente este último ha sido quien ha defendido en el canal oficialista de Nicolás Maduro que en Venezuela no hay presos políticos y que existe un gobierno democrático.