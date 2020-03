En principio, se aplaza entre 15 y 25 días y se mantiene su convocatoria para este curso

Universidad: se cancela el examen de Selectividad y quedan en el limbo más de 217.000 estudiantes

Educación no contempla la reducción del temario. Las prácticas para los alumnos de FP se flexibilizarán y no habrá evaluaciones en colegios e institutos si las autonomías no quieren