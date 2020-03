Las 10 claves de la felicidad del niño

Todas las encuestas sobre la felicidad del niño coinciden en que el 99 % de las familias desea que su hijo sea feliz, por encima de todas las cosas.

Y muchos de los sondeos llegan a la conclusión de que los padres creen de verdad que ese estado de ánimo se asocia al tiempo de calidad que pasan con los niños.

La infancia de un niño se mide por varios pilares fundamentales: la familia, el colegio y los amigos, y la necesidad de descubrir el mundo a través de estas tres ramas.

Los más pequeños necesitan normas, rutinas y, sobre todo, comunicación, algo muy importante.

Pero no debe hacerse cuando se les riñe o cuando están nerviosos, si no cuando están tranquilos, sin ocultarles las cosas porque cuando no saben algo, tienden a imaginar y siempre piensan lo peor.

10 CLAVES PARA EDUCAR