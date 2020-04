Aprender español desde Barcelona, una forma de acortar las distancias

Compartir unas vacaciones con alguien que habla español, tener familiares, amigos y hasta compañeros de trabajo hispanoparlantes o dominar la sonoridad del idioma mientras se construyen nuevas amistades son algunos de los objetivos de quienes eligen aprender español on line para experimentar el turismo idiomático. Esta forma de viajar es cada vez más elegida, en especial para aprender español, y las razones son múltiples. La primera es la ventaja de poder entender una lengua hablada por 580 millones de personas en más de 20 países: según el Instituto Cervantes, es casi el 8% de la población mundial. Además de su masividad, sumarse a cursos de español en Barcelona es formar parte de una experiencia de vida. “El sonido del idioma es muy lindo, melódico. Me gusta poder comunicarme con mucha mucha gente ya que un montón de países lo hablan”, apunta Emilie, de Noruega.

Poner un pie en Barcelona es encontrarse con una cultura abierta y relajada, sin prejuicios. Por eso, el estudiante que llegue a aprender español no solamente sumará un destino único a su recorrido de viaje, sino que podrá hacer nuevos amigos. Noemí es oriunda de Francia y compartió su experiencia luego de ser parte de un curso en Barcelona: “Tenía algo de miedo porque en mi país la integración es difícil: la gente te juzga, es más fría y no es tan simple hacer amigos. Aquí nadie te juzga y eso es buenísimo. Solo toma una hora hacer amigos, mientras que en Francia son, mínimo, tres días”. Eric, de Italia, también contó su visión: “En España la gente dice ‘Vamos a trabajar’ y se ve contenta. Los hispanohablantes son felices y sociables por la vida”. Aprender el idioma en Barcelona genera la oportunidad de incorporar herramientas comunicativas y, al mismo tiempo, vivir su día a día sin prejuicios ni el “deber ser” de otras culturas del mundo.



Conocer una ciudad pero al mismo tiempo descubrir su idioma es un doble beneficio: abre la puerta a una experiencia más profunda. El castillo medieval del Montjuic con vista panorámica a la zona urbana, los millones de colores que pueden distinguirse dentro de la Basílica de la Sagrada Familia o los platos típicos para degustar en los mercados y también a lo largo de La Rambla plantean otras miradas al entender español. Manejar palabras y expresiones nuevas multiplica el universo de comunicación con los locales y genera experiencias exitosas: desde una charla casual en un paseo hasta poder pedir la información que se necesita para llegar de un punto a otro o resolver un trámite. ¿Por qué el especial interés en Barcelona? La ubicación es estratégica en esta ciudad que combina barrios históricos con grandes espacios comerciales e innumerables opciones gastronómicas. Para muchos, es la puerta de entrada para estudiar o trabajar en el continente europeo. “Me gusta caminar en sus calles, la arquitectura. Cuando mirás alrededor y escuchás español y catalán suena muy lindo. Y el clima: no estoy acostumbrada al sol todos los días. ¡Es muy lindo!”, describe Emilie durante su estadía.

Los cursos on line, una opción para seguir aprendiendo desde casa

El contexto de pandemia mundial puede retrasar el proyecto de un viaje idiomático, pero la escuela de español Expanish ofrece cursos on line para seguir generando experiencias de aprendizaje a distancia.

Para acelerar el aprendizaje, la mejor opción es tomar clases individuales a distancia y Expanish ofrece propuestas con 5, 10 ó 15 clases personalizadas vía webcam. Esta forma de aprender español on line puede resultar atractiva para profesionales que quieran ampliar sus herramientas laborales y, en este sentido, hay cursos d español con foco en distintas áreas: medicina, negocios o docencia, por ejemplo. Los horarios son flexibles y todas las modalidades tienen su certificado al completar cada nivel.

Si el objetivo es aprender español a partir de un interés específico, Expanish también cuenta con variedad de workshops. Hay un taller de cine en español para quienes adentrarse en el mundo del séptimo arte y mejorar la lengua, o un taller de fútbol en español para los seguidores de este deporte que suma fanáticos en todo el mundo. También se puede optar por talleres específicos de fonética, pronunciación y hasta catalán básico. Para ampliar la información, se puede visitar la web de la escuela.

Las claves para aprender el idioma

Aunque no es tan alejado del francés o el italiano, el español tiene sus peculiaridades que lo vuelven único y atractivo. Aprender el idioma de la forma innovadora que propone la escuela Expanish es clave para ser capaz de protagonizar interacciones cotidianas rápidamente. Las clases tiene como eje el “método comunicativo”, basado en hablar desde el primer momento. “Había aprendido el idioma oralmente trabajando en Tarragona, pero quería conocer la gramática. Me resultó más fácil porque ya sabía francés, ¡aprendí muchísimo!” Creo que España es igual a vacaciones”, cuenta Danique, que llegó desde Países Bajos. Lorna, de Inglaterra, buscaba mejorar su español para una futura visita a Costa Rica: “Viví en Kenia e Indonesia. Quería comprometerme a aprender el idioma, hacer un esfuerzo y sumergirme en el español. En Costa Rica aprenderé con la gente local en el día a día pero con la base que me lleve de aquí”.



Para quienes ya hayan optado por Barcelona como ciudad para vivir, Expanish también es una buena opción: sus cursos extensivos (*) son de los más elegidos por extranjeros que residen allí. Las clases empiezan a principio de cada mes y permiten mejorar la comunicación al mismo tiempo que trabajan o interactúan.



El encuentro no se genera solamente en las aulas, sino que después de clases el estudiante puede sumarse a actividades gratuitas como visitas guiadas, excursiones o recorridas por la ciudad. El edificio, con espacios comunes donde descansar o charlar entre clases y paredes para lucir en Instagram, se ubica en el distrito de l’Eixample, uno de los más céntricos de Barcelona, rodeado de monumentos y sitios de interés turístico. El staff de la escuela está siempre disponible para resolver cualquier duda, desde el primer momento en la Ciudad. Expanish es, además de una escuela, un espacio de amistad: se puede llegar solo pero se vuelve con nuevos amigos. “Hice amigos muy rápido. Mexicanos y brasileños me habían dicho que las personas de habla hispana son muy abiertas“, suma Noemí. En Expanish concuerdan: “Queremos que nuestros estudiantes se sientan como en casa”.



Los cursos extensivos para quienes residen en Barcelona son martes y jueves de 19 a 21.