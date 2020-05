Celaá condiciona la vuelta al cole a los avances científicos: «Si no hay vacuna, solo el 50% regresará a las aulas»

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue en su línea de improvisación.

A pesar de que indicó que no habrá regreso a los colegios hasta septiembre, no tiene idea de qué hacer con los estudiantes cuando llegue el momento de volver a las aulas.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, lanzó un ‘globo sonda’ para medir el impacto de la sociedad: «si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas».

Si bien la fecha del inicio de curso será determinado por cada comunidad autónoma, desde el PSOE y Podemos plantean que cada aula esté conformada por pequeños grupos de unos 15 estudiantes.

Una medida que, a pesar de que cumpliría las medidas de distanciamiento social, supone unas nuevas ‘reglas de juego’ para la formación de las próximas generaciones.

«Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna, la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada», explicó Celaá en una entrevista a 20 minutos.