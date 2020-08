Detención de un niño de 8 años en una escuela de EEUU: «Vas a ir a la cárcel»

Lo llaman ‘Scared straight’ y los policías, la autoridad competente e incluso muchos educadores, lo defienden a capa y espada, como una táctica muy eficaz para eviatr que un chaval se precipite por la pendiente de la ‘mala conducta’ y acabe en la deliencuencia.

El hecho que aparece en el vídeo ocurrió en diciembre de 2018, pero se viralizó en las últimas horas.

Muestra la detención de un niño de apenas 8 años en una escuela de Key West, en el estado de Florida.

El motivo: haber golpeado a un profesor.

En pocas horas las imágenes provocaron la indignación de los usuarios en las redes sociales después de que el abogado de Tallahassee, Ben Crump, que representa a las familias de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, compartiera este lunes el video del arresto.

“¡Increíble! La policía usó la táctica ‘scared straight’ con un niño de 8 años con necesidades especiales. Mide poco apenas un metro de alto y pesa 35 kilos, pero pensaron que era apropiado esposarlo y enviarlo a una prisión para adultos para procesarlo!! Era tan pequeño que las esposas se le caían de las muñecas!”, escribió Crump, compartiendo las imágenes de la cámara corporal de uno de los policías.

“Scared straight” es una tñactica usada para disuadir a delincuentes juveniles, colocándolos brevemente en prisiones para adultos para exponerlos a la cruda realidad del encarcelamiento.

Si bien en este caso el niño no fue enviado a una prisión para adultos, sí le intentaron colocar las esposas y los trasladaron a una estación policial. Sumado a eso, durante todo el operativo le repetían la misma frase: “Vas a ir a la cárcel”.

En el video se puede ver el momento en que es requisado por los policías y luego llevado a un patrullero.

En primer lugar los oficiales le ordenan colocarse contra un armario. Uno de ellos lo requisa, y al confirmar que no llevaba ningún elemento en su ropa, le dice que coloque sus manos en la espalda. El niño, visiblemente asustado, mira en todo momento hacia abajo cumpliendo las órdenes de los policías, y gime y llora. Después de varios intentos no logran colocarle las esposas, ya que son muy grandes para sus manos.

Una maestra se le acercó para consolarlo mientras era escoltado fuera de la escuela. “Entiende que esto es muy serio y que odio que me pongas en esta posición y que tenga que hacer esto. Lo que pasa es que cometiste un error y tienes que aprender de él y crecer con él y no repetir el mismo error otra vez”, le dijo uno de los oficiales. El chico, cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, sólo atinó a asentir con la cabeza.

El niño fue registrado en un centro de justicia juvenil en Key West por un delito grave de agresión, según indica el informe de la detención.

El reporte detalla que durante una clase la maestra le pidió en varias oportunidades que se sentara bien. Él se negó y le dijo: “No me pongas las manos encima”. Ante esa respuesta, la docente le indicó que caminara con ella, y él respondió: “Mi mamá te va a golpear”.

Acto seguido, la golpeó con su mano derecha en el pecho.

El oficial Michael Malgrat escribió en el informe que estaba en la oficina administrativa de la escuela cuando la maestra y el chico llegaron y el menor de edad “tenía las manos apretadas como si estuviera listo para luchar”.

Pese al repudio y rechazo que generaron las imágenes, este lunes el jefe de policía de Key West, Sean T. Brandenburg, dijo que sus oficiales no hicieron nada malo: “Según el informe, se siguieron los procedimientos operativos estándar”.

“La policía no debería tener ningún papel en el castigo de nuestros niños o en realizar maniobras traumáticas como esta en nuestras escuelas”, sostuvo el ex alcalde de San Antonio, Julian Castro, quien se sumó a los repudios sobre lo sucedido.