El drama de las víctimas de ETA, ignorado en las Universidades: «¿Miguel Ángel Blanco? Yo es que no sé mucho de arte?»

La cosa tiene su miga y deja bien a las claras que se pretende borrar una parte esencial de la Historia de España

Seguramente, en este estudio realizado por GAD3 y recogido por el diario ABC este 24 de octubre de 2020, a muchos de los universitarios encuestados no les entrarán las dudas para saber quiénes han sido todos los ganadores de ‘Gran Hermano‘.

Sin embargo, acabáramos, si se les pregunta por asesinados por la banda terrorista ETA o personas que quedaron malheridas tras un atentado, el cúmulo de disparates es antológico.

El ejemplo magistral lo conforma Almudena, estudiante de Física en la Universidad Complutense y que suelta esta ‘perla cultivada’ cuando le preguntan por Miguel Ángel Blanco:

Y casi es peor cuando le aclaran que fue uno de los crímenes más cruento de la banda terrorista porque su anunciado asesinato lo vivió toda España en las más tensas 48 horas que se recuerdan, del 10 al 12 de julio de 1997, justo unos días después de la liberación el 1 de julio de 1997 de otro símbolo del éxito de la lucha contra ETA, José Antonio Ortega Lara:

¡Ah, no! Estamos hablando de otro Miguel Ángel, al que asesinaron. ¿El de las manos blancas? Vale, sí. La verdad es que no sé mucho del tema, porque no soy vasca. Sí que lo estudié el año pasado para Selectividad y creo que supuso un punto de inflexión dentro de la población española, pero no sé si me estoy equivocando porque no me acuerdo muy bien.