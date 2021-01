La presidenta Ayuso: «los colegios de Madrid estarán cerrados toda la semana»

Toda precaución es poca cuando están en juego miles de escolares madrileños.

El retorno de los menores de la Comunidad de Madrid a las aulas no se producirá hasta el lunes 18 de enero de 2021 en toda la región.

El motivo es la gran acumulación de nieve y hielo, lo que complica enormemente el transporte y deja el aire el peligro de que las infraestructura de algunos centros se encuentre afectada.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado la noticia a través de un tuit, en el que ha explicado que las clases serán telemáticas a partir de este miércoles.

«Es necesario arreglar desperfectos y garantizar una vuelta segura a las aulas tras el temporal de nieve y frío».

En el Ayuntamiento de Madrid, de quien depende el mantenimiento de las instalaciones escolares, apuntan en la misma línea que «no podemos enviar a niños a los colegios sin comprobar si están en perfecto estado».

Una supervisión que los técnicos de las Juntas Municipales de Distrito no han podido realizar durante los últimos días por la imposibilidad de llegar a algunas escuelas por la acumulación de nieve en las calles.

🔴 Suspendemos todas las clases presenciales en la Comunidad de Madrid hasta el lunes 18. Serán telemáticas desde este miércoles 13. Es necesario arreglar desperfectos y garantizar una vuelta segura a las aulas tras el temporal de nieve y frío. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 11, 2021

Ante esta situación, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tras centralizar las peticiones de los concejales de distrito a través del Área delegada de Coordinación Territorial, se ha puesto este lunes por la mañana en contacto con el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, para pedirle que la vuelta al cole se retrasara hasta inicios de la propia semana. Una petición que el titular de Educación ha estimado oportuna.

Ya esta mañana, en una entrevista en Onda Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, esbozaba las intenciones de la corporación municipal.

El regidor apuntaba que «hay muchos colegios que han soportado una cantidad de nieve muy importante» y algunos sufren «daños importantes». «Creo que es una cuestión que nos tenemos que plantear y si es posible retrasar la apertura de los colegios algún día más», aseguraba.

Esta es una petición que, según ha podido saber este diario, habían solicitado ya varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid al mismo tiempo que el de la capital. Y es que muchos de los centros escolares no se encuentran en las vías principales a las que ya han accedido los servicios de limpieza. «Si no se realizan las inspecciones de las instalaciones, no podemos meter ahí a los niños», insisten en el Palacio de Cibeles, donde ahora centrarán los esfuerzos para abrir vías hacia estos espacios.

Como ejemplo, en el Gobierno municipal, apuntan a infraestructuras que ya han sufrido daños como la mítica Nevera del Ramiro de Maeztu, sede del Estudiantes, hundida por el peso de la nieve o los problemas que presenta el centro municipal deportivo Luis Aragonés, en el distrito de Hortaleza.