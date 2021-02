Alberto Garzón pega otra coz al diccionario: «Hemos proponido cambiar leyes»

Es Alberto Garzón el ministro más inútil de Europa y uno de los burros.

Tiene 36 años y en su perfil oficial dice que nació en Logroño, es militante del Partido Comunista de España (PCE), diputado en el Congreso de los Diputados desde 2011, coordinador federal de Izquierda Unida y desde enero de 2020, ministro de Consumo del Gobierno de España.

También y no se echen las manos a la cabeza, que es economista y que ha dado clase de la materia en la Universidad.

Lo que no pone es que es un borrico integral. ​Alberto Garzón, monaguillo de Pablo Iglesiias en Unidas Podemos, se ha convertido este 21 de febrero de 2021 en ‘trending topic’, después de su intervención telemática en la reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, a propósito del caso de Pablo Hasel.

En un momento de su discurso, Garzón dice: «(…) pensemos que estas leyes que ya hemos ‘proponido’ cambiar (…)».

No fue la única coz al diccionario del ministro.

Antes, dijo: «Se está poniendo de manifestación en los últimos días (…)».

Los gazapos de Garzón han convertido su apellido y el incorrecto participio ‘proponido’ en trending topic en Twitter este domingo por la tarde, gracias a los numerosos tuits que destacaron el discurso del ministro.

Garzón cobra como ministro 74.858,16 euros brutos al año.

Además, como es diputado por Málaga, tiene derecho a la indemnización para manutención y residencia de 1.959 euros.

En su discurso sobre el caso Hasel, Garzón dijo que encarcelamiento del rapero «es un síntoma de una anomalía democrática grave», aunque advierte que «no se le debe convertir nunca en un ídolo».

Según Garzón, «en una democracia asentada que aspira a ser plena no puede prevalecer esa consideración sobre los gustos frente a la libertad de expresión, que debe prevalecer sobre a ese tipo de manifestaciones inoportunas, sin gusto o abominables desde un punto de vista moral».

No es #proponido, Garzón:

siempre se ha dicho propuesto.

Y el presente de apostar

no es aposto, sino apuesto

Lázaro anduvo, no andó.

Y aunque no te suene, Alberto,

si lo abrimos, no está abrido:

lo no cerrado está abierto.

— Luis del Pino (@ldpsincomplejos) February 21, 2021