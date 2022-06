El futuro de la hostelería y turismo pasa por una exigente formación

España es un país con un gran peso específico en el turismo, y cuando la pandemia nos afectó tan de pleno, solamente había un objetivo: salir lo antes posible de la situación y volver a la buena cifras de siempre. Sin embargo, el año 2021 ya comenzó a despuntar de una forma negativa, había problemas de falta de personal. Y con un verano llamando a la puerta, 2022 no va a ser para menos. La falta de trabajadores de turismo en nuestro país, así como en otros de nuestro entorno y en los Estados Unidos, va a ser una constante. Y no se debe a que no haya trabajos en la hostelería y el turismo, sino en personal cualificado que sea capaz de trabajar en estos sectores. Las cifras no dejan lugar a dudas, se estima que se quedaran en nuestro país 16.000 empleos sin cubrir. La escasez de personal se ha visto acrecentada por la pandemia, por lo que la crisis que ya ha sufrido el sector en ese momento, puede seguirse viendo aumentada porque no hay personal suficiente para cubrir esos puestos de trabajo.

Muchos, ¿pero buenos?

El principal escollo a la hora de cubrir los puestos de trabajo es que para aquellos que no sean cualificados al personal más que suficiente. El problema llega cuando hay que cubrir aquellos que requieren una formación adecuada, y el sector del turismo y la hostelería cada vez es más exigente. Hay un alto grado de competitividad y ya no vale cualquier perfil para cubrir cierto tipo de puestos.

En palabras de Alberto Peris, fundador de la escuela CESAE Business & Tourism School: «Hay una gran oportunidad de empleo en el sector turismo. España es creadora de empleo en este sector y demanda personal cualificado en todas las áreas. Nosotros participamos en la cadena de valor, aumentando la capacitación de los profesionales activos, y también dando todas las herramientas necesarias a personas que quieren una primera oportunidad para emplearse en prácticamente cualquier especialización de turismo, hotelería o gastronomía».

Revertir esta situación que tanto nos ha desfavorecido y conseguir que España siga siendo el motor en cuanto a la actividad turística y de la hostelería, pasa por apostar por una formación exigente. Esta ha de ser capaz de dotar a todos los profesionales del sector los conocimientos necesarios para conseguir que nuestro país siga siendo el espejo en el que mirarse cuando se habla del sector del ocio.

No conviene olvidar que la situación que hemos ocupado de manera histórica año tras año no ha sido fruto de la casualidad. Para que vuelvan a darse las mejores circunstancias en cuanto a empleabilidad y posibilidades de cubrir los puestos vacantes, todos los sectores han de estar implicados. Desde los empresarios, que necesitan ser escuchados, a los trabajadores o a aquellos que se están formando.

España cuenta con una serie de atractivos enormes que posibilitan grandes oportunidades. Como país, contamos con la diversidad como principal alma. El turista extranjero que nos visita tiene la oportunidad de sorprenderse con paisajes que podrían ser sacados de los Alpes, a una gran cantidad de kilómetros de costa que ofrecen innumerables alicientes.

El turismo de interior sigue repuntando fuerte, y el hecho de que España cuenta con dos archipiélagos, no es más que un añadido más que permite disfrutar de todo lo que tienen por ofrecernos. Como puede apreciarse, gran cantidad de profesionales tienen oportunidades muy diversas en cualquiera de estos escenarios. Destacar por la calidad de lo que ofrecemos, hacer el visitante se sienta con ganas de volver y ofrecerle la mejor de las experiencias es, no cabe duda, la piedra angular sobre la que construir un sector en alza.

No conviene ser pesimistas en este sentido, la pandemia ha afectado a todos los países de una manera o de otra, pero tenemos la oportunidad de oro de volver a demostrar que el turismo español no has perdido ningún tipo de fuelle. Solo de esta manera, y apostando por una formación sólida, comprometida con el cliente y con lo que se hace, conseguirán que podamos recuperar el pulso y volver a colocar al turismo nacional en las mejores posiciones. Tenemos una gran cantidad de encantos y de buenas condiciones para conseguirlo, y aunando esfuerzo entre todos será posible.

Cuanto antes se haga, mejor será. Esto se debe a que conviene adelantarse a lo que vayan haciendo el resto de países. Volver a atraer al turista internacional, sin olvidar al que decide explorar su propio territorio, es el ingrediente perfecto para conseguir volver a tomar el pulso de esta actividad. Ante una clientela cada vez más exigente, saber dar las respuestas adecuadas y favorecer las experiencias positivas, son las armas que tiene un sector que se caracteriza por su capacidad de supervivencia ante las y circunstancias adversas como estas.