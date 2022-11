María Díaz de la Cebosa presenta a Kerry Kennedy el avance en España de los programas educativos “Hablando con la verdad al poder”

Kerry Kennedy, la presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, ha estado recientemente en España, donde ha participado en diversos actos de su fundación junto a María Díaz de la Cebosa.

Ha tenido la oportunidad de conocer en primera persona el desarrollo en España de los programas educativos “Speak truth to Power” (“Hablando con la verdad al poder”). Tanto en las aulas de la universidad americana en Madrid, CIS University donde María Díaz de la Cebosa es presidenta, como en las del Instituto Ramiro de Maeztu, Kerry Kennedy ha tenido la oportunidad de dirigirse a los alumnos que siguen los cursos en sus diferentes centros educativos, así como a los profesores que, a través de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pueden realizar una formación en la enseñanza de los Derechos Humanos.

Asimismo, estuvo presente en un evento auspiciado por la embajadora de EE UU en España, Julissa Reynoso, quien destacó el enorme valor de la actividad incansable de Kerry Kennedy y la Fundación que creó siguiendo el legado de su padre, Robert Kennedy. El acto contó con una importante representación del tejido social y empresarial de nuestro país, y tuvo como anfitriones al Patronato y a la Presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy en España. María Díaz de la Cebosa.

Robert F. Kennedy Human Rights junto a María Díaz de la Cebosa

Kerry Kennedy destacó a Día de la Cebosa el gran cariño que siente hacia nuestro país, y reconoció el apoyo que se presta desde la embajada de EE UU en España, y desde la Consejería de Educación y otras instituciones educativas del país a los programas de la Fundación.

Sin embargo, insistió en la necesidad de seguir luchando para conseguir que la enseñanza de los derechos Humanos se extienda a todos los ámbitos de la sociedad, y así concienciar a los jóvenes de su poder para impulsar cambios que ayuden a construir un mundo mejor.

RFK lucha por la aplicación íntegra de la Carta de los derechos de Naciones Unidas, y apuesta por dedicar una parte importante de sus recursos a la

Robert F. Kennedy Human Rights, con sede en Washington DC, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1968 por amigos y familiares del senador Robert F. Kennedy, para promover su legado moral y realizar su sueño de un mundo más justo y pacífico. Gracias a diversos programas y a una intensa actividad de concienciación y educación sobre los derechos humanos, la Fundación está orientando a las generaciones futuras de mujeres y hombres.

En 2018, se constituye oficialmente RFK España tras varios años de desarrollar con éxito su programa “Speak Truth to Power”, una iniciativa educativa internacional dedicada a la capacitación y concienciación de los Derechos Humanos. Llevaba trabajando con varios socios en España como la Fundación International Studies, de la CIS University presidida por María Díaz de la Cebosa, The College for International Studies, Fundación Gregorio Peces-Barba, Fulbright España, y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en los proyectos de la organización.