IM Academy continúa su proyección europea y organiza el evento IM Beyond Zurich

IM Academy, una plataforma de educación en línea que ofrece recursos para estudiar los mercados financieros y el comercio electrónico, continúa enfocándose en llegar a una audiencia europea. La Academia, fundada en 2013 en Nueva York, ha crecido desde entonces hasta llegar a miles de estudiantes y ofrece sus servicios en varios idiomas. En 2022, priorizó conectarse con personas de toda Europa que estuvieran interesadas en su plataforma educativa única.

El último ejemplo de este esfuerzo fue el evento IM Beyond Zurich de IM Academy. El evento se llevó a cabo del 1 al 4 de octubre en el Hallenstadion. Reunió a grandes multitudes de estudiantes, líderes y empresarios independientes de IM Academy e incluyó discursos educativos y motivadores de varios miembros del nivel de presidente de la Academia, así como del CEO de IM Mastery Academy Christopher Terry y la CFO Isis Terry, los cofundadores de la Academia.

Con su último evento europeo, IM Academy continúa con su enfoque actual en los mercados europeos, ya que Christopher Terry también concluyó recientemente una gira de conferencias europea que lo vio hacer apariciones en todo el continente. Además, IM Academy organizó un evento IM Beyond en Barcelona, ​​España, a principios de 2022, y planea organizar otro evento en Róterdam, Países Bajos, en marzo de 2023.

Para Christopher Terry, con IM Academy se tratan de eliminar las barreras a la información para aquellos interesados ​​en seguir una educación en línea, y esto significa traspasar las fronteras nacionales y conectarse con estudiantes de todo el mundo.

“Después de viajar por más de 12 países durante esta reciente gira por Europa, se me ocurrió que entre el 90% y el 95% de las personas en este mundo todavía están programadas de cierta manera”, dijo Terry en una publicación reciente de Facebook al completar la gira europea. “Sin embargo, como seres creativos, tenemos una opción. Podemos elegir los pensamientos que pensar, las afirmaciones que hablar y las acciones que tomar. Podemos elegir si queremos o no reprogramar nuestra mente. Puede que no sea fácil, pero el crecimiento que puedes experimentar puede marcar la diferencia”.

El mensaje de IM Academy

Los comentarios de Christopher Terry después de la conclusión de su gira europea están en línea con la filosofía más general de IM Academy de alentar el diálogo interno positivo y el trabajo duro. La Academia se fundó para proporcionar recursos educativos en línea que sean accesibles para cualquier persona con conexión a Internet, rompiendo las barreras a la educación y brindando a los estudiantes oportunidades para tomar su educación en sus propias manos.

La idea es fomentar una búsqueda independiente del mercado financiero y el conocimiento del comercio electrónico basado en materiales educativos sólidos. Como explicó Christopher Terry en otra publicación reciente, este proceso implica una mentalidad y persistencia automotivada.

“Es hora de pensar por nosotros mismos. Es hora de comenzar a crear de nuevo. Si la forma anterior no funcionaba, debes crearte una nueva realidad. Una vez que definas esta nueva realidad, comienza a fortalecer las vías neuronales en tu mente a través de la repetición. Habla, afirma y visualiza tu nueva realidad de manera continua”.

Para los estudiantes con esta mentalidad hacia la educación, IM Academy ofrece academias en línea sobre una variedad de temas, incluida la Academia FRX para el mercado de divisas (forex), la Academia DCX para monedas digitales, la Academia ECX para comercio electrónico, la Academia TBX para estrategias de scalping basadas en el tiempo, y SFX Academy para acciones y futuros.

Los estudiantes de IM Academy estudian estos temas a través de una combinación de videos, lecturas y oportunidades para participar en discusiones en vivo con educadores de IM Academy a través de sesiones en línea de GoLive.

Educación sin fronteras

Un tema clave discutido durante el evento de Zúrich fue el objetivo de la Academia de hacer que la educación sea más accesible al enfatizar un formato en línea.

De acuerdo con este objetivo, se discutieron varios de los recursos en línea más recientes de la Academia, incluido IMPulse, un escáner patentado que analiza la dirección y el impulso del mercado financiero y destila varios factores en una sola flecha que los estudiantes pueden usar para guiar su estudio de los cambios del mercado a lo largo del tiempo.

También se discutió la recién lanzada SFX Academy. Esta academia está diseñada para proporcionar una comprensión fundamental del mercado de acciones y futuros, así como para presentar a los estudiantes estrategias de participación en el mercado más complejas, como el retroceso de Fibonacci, que utiliza proporciones derivadas de patrones para analizar gráficos y rastrear puntos de pivote en la actividad del mercado.

Como parte de su esfuerzo por conectarse con nuevos miembros en Europa y en otros lugares, IM Academy se esfuerza continuamente por ofrecer nuevos recursos y nuevas oportunidades de membresía. Además de TBX y SFX, la Academia también lanzó TLX, sus servicios de viajes y estilo de vida, en 2022, y en IM Beyond Zurich, IM Academy anunció un nuevo paquete IMpowered, una oferta de membresía diseñada para brindar a los estudiantes una experiencia más manejable y flexible, enfocada para estudiar en múltiples academias.

Nota: IM Academy es una plataforma de educación en línea y no brinda asesoramiento sobre inversiones, servicios financieros ni acceso a brokers o plataformas de trading en vivo.