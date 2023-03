Los pros y contras de estudiar enfermería online

La formación online crece cada vez más. Muchos trabajadores en activo han comprendido que su perfil profesional está muy ligado a su habilidad para seguir adquiriendo conocimientos y reciclando sus capacidades.

A su vez, el impacto de la pandemia también se manifestó en un cambio de perspectiva en el sector formativo. La educación telemática, que ya venía creciendo años atrás, se convirtió en la única posibilidad durante meses.

Ahora, una vez superada la crisis sanitaria, la tendencia continúa por esa senda. Las clases online no van a acabar con las clases presenciales, pero sí van a ir sumando cada vez más adeptos. Según la consultora Global Insight, el valor del mercado mundial de elearning se sitúa en los 312 billones de dólares, y se espera que alcance el trillón en 2028.

Este fenómeno abarca a todo tipo de disciplinas, desde aquellas materias o áreas de actividad más susceptibles para la formación online, como otras, por ejemplo la rama sanitaria, en las que sí cabría esperar un contacto directo, presencial. Como ejemplo, está la amplia oferta de cursos de enfermería que se imparten a distancia.

Esta variedad de actividades formativas incluyen desde cursos que ayudan a reforzar el perfil profesional, otros que ayudan a ganar puntos para oposiciones o incluso programas más avanzados como másteres. Entre los Cursos de Enfermería Online de DAE Formación encuentras muchas de estas propuestas.

Las ventajas de los cursos online frente a los presenciales

Uno de los aspectos que más interés despierta en la formación online es la flexibilidad. Con estos programas no hay un horario fijo para dedicar a los estudios. Podrás elegir cuándo ponerte con ello y simplemente ejecutar las tareas antes de una fecha límite.

Por otra parte, no tienes que desplazarte a ningún centro formativo. La academia, la escuela o la empresa que imparte los cursos se comunica contigo a través de internet, algo que también facilita dedicarle tiempo en cualquier lugar, solo necesitarás un dispositivo con acceso a internet.

En el aspecto económico, los cursos online suelen ser más baratos que los presenciales. Pero hasta cuando no lo son, el dinero que te ahorras en el desplazamiento ya es un apunte a tener muy en cuenta.

No debemos dejar de lado la posibilidad de acceder a programas formativos impartidos desde cualquier academia o centro de estudios. Esto no ocurre con la formación presencial, que está limitada geográficamente.

Un último detalle a considerar, la enseñanza online da acceso a gran variedad de materiales: libros digitales, clases virtuales, tutoriales, vídeos en internet… Esto permite un aprendizaje mucho más ameno y accesible para personas que ya son profesionales en activo.

¿Cuáles son los inconvenientes de la formación a distancia en enfermería?

Al igual que existen ventajas al estudiar online, otros aspectos pueden no ser tan positivos. En primer lugar, el estudiante o profesional debe filtrar entre numerosas academias, centros especializados, universidades y escuelas de negocio que ofertan sus programas.

Actualmente existe una amplia oferta de cursos online, y aquí se cuelan tanto los de buena calidad, como los que son muy mejorables. En el caso de la enfermería, o cualquier otra disciplina médica, es recomendable atender a sus acreditaciones. Si recibe el visto bueno de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, se trata de formación de calidad.

Un segundo factor a valorar es que la formación online evita el contacto directo con otras personas. Si necesita contacto presencial con compañeros o profesores, la elearning no es para ti. Aunque existen muchas vías de contacto online, en ocasiones no es sencillo que el docente atienda de manera inmediata a las dudas y preguntas de todos los alumnos.

Finalmente, lo que parecía una ventaja, la libertad de horarios, puede convertirse en un problema si no se adquiere una rutina de hábitos que sean constantes. El no tener que acudir cada día, o cada cierto tiempo a clase, puede hacer que dejes de lado esta formación y no acabes obteniendo el aprendizaje necesario.

La conclusión final es clara, la formación online ha llegado para quedarse. Incluso en áreas como la sanitaria, está tomando mucha fuerza. Puedes sacar mucho partido de ella si acudes a centros especializados, con prestigio en el sector, y combinas eso con interés por seguir avanzando profesionalmente.