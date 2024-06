Ana Vázquez encabeza la candidatura de Logopedia que tu quieres

Un equipo de lujo y lleno de mujeres que encabezan un cambio y una nueva época en la logopedia de Galicia. «La candidatura «A Logopedia que ti queres».

La candidatura liderada por la Presidenta en funciones, Ana Vázquez, apuesta por una nueva línea de trabajo acorde con los tiempos. La logopedia exige cambios para ser más y mejor. Ana vázquez y el colegio que ella fundó como fue habitual en la vanguardia del cambio a nivel Gallego y Español.

La candidatura a presidir el Colegio Profesional de Logopedas de Galicia (CPLGA), «A logopedia que ti queres«, se presenta a las elecciones a la Junta de Gobierno del próximo 16 de junio con el propósito de incrementar la representación de sectores y nuevas situaciones profesionales que hasta ahora no habían tenido la suficiente representación. Ana Vázquez Lojo, actual presidenta del CPLGA en funciones y candidata a la reelección con la candidatura “A logopedia que ti queres”, señala que “desde 2006 el Colegio de Logopedas de Galicia ha ido consolidándose como una organización profesional que defiende a los logopedas de Galicia, pero aún quedan nuevos espacios y retos que con el trabajo de un equipo cohesionado, ilusionado y competente podremos alcanzar”.

Además de Ana Vázquez, la candidatura está formada por: Beatriz Loureiro como vicepresidenta; Nerea Rey como tesorera; Pilar Rey como secretaria; y las vocales Ana María Criado, Rosario Pita y Tamar Rodríguez. “Nos proponemos presidir un colegio profesional renovado y completamente en clave femenino plural”, explica Ana Vázquez.

Los ejes principales de esta candidatura para el cambio y ponerse a la altura de los tiempos que vivimos, se basa en expandirse y coger ámbitos de actuación que son propios o compartidos por otras profesiones y que claramente son refentes de los logopedas, sin ánimo de ser exhaustivos, los resumimos:

La Facilitador Judicial: En los últimos años, la discapacidad se ha hecho el hueco en participación en la sociedad y por tanto leyes incluyen desde e el facilitador judicial en comunicación hasta la accesibilidad universal comunicativa. Esta realidad exige de mayor presencia de Logopedas en estas áreas menos conocidas.

Acceso al mercado: El acceso al mercado de los logopedas en condiciones dignas, la presencia de logopedas en universidades o el control de intrusismo profesional son objetivos de estas 7 mujeres de la candidatura “A logopedia que ti queres” y que provienen de diferentes lugares en Galicia y de diferentes sectores laborales.

Emprendimiento y nuevas tecnologías: «Queremos potenciar y mejorar la logopedia desde la participación colegial», en palabras de la candidata a la vicepresidencia, Beatriz Loureiro. «Ayudaremos y acompañaremos a las personas en el emprendimiento, investigación y uso de nuevas tecnologías», explica.

Logopedas en la Sanidad Pública: Nos preocupa la escasa presencia de logopedas en la Sanidad Pública para tratar cáncer de cabeza y cuello, disfagia y trastornos relacionados con patologías que se tratan desde la atención especializada y sin un acceso adecuado a la Atención Primaria hoy en día», expresa Pilar Rey.

Las personas mayores: Otro foco de atención son los mayores, cada vez más presentes en nuestra sociedad y un aspecto prioritario en la Agenda 2030. “La administración también debe dar una respuesta desde la logopeda», afirman Nerea Rey y Rosario Pita, logopedas expertas programas de deterioro cognitivo.

Educación: «Nos procura el alumnado con diversidad desde la etapa infantil hasta la universidad. No existe la educación inclusiva mientras un alumno no pueda acceder a la comunicación o deglución efectiva y segura”, explica Ana Criado, logopeda y educadora infantil, quien aclara que «la logopedia, aun siendo sanitaria, tiene hueco en la educación en tanto que hay aspectos de salud que requieren de atención urgente por parte del logopeda.»

Precariedad laboral: La más joven de equipo, Tamar Rodríguez, recoge opiniones del colectivo más joven, quienes le transmiten que «la profesión tiene precariedad y en muchas ocasiones, aspectos laborales que empuja al colectivo a dejar una profesión en auge por su demanda, pero insostenible por las condiciones laborales.

Ana Vázquez Lojo es la actual presidenta en funciones del Colegio de Logopedas de Galicia y participa en diversas organizaciones colegiales y del tercer sector. En todas ellas reclama una logopedia activa y presente en todos los sectores de la sociedad, desde la sanidad pública hasta la inclusión de logopedas en recursos para mayores, valoraciones de la discapacidad y de la dependencia, y asistencia personal educativa y laboral. Nos señala: «Cuando comenzó su andadura, el Colegio soñábamos con llegar a estar presentes en los movimientos asociativos ciudadanos, en la sanidad, en justicia… y aún seguimos persiguiendo esos sueños, que no son otra cosa que objetivos colectivos y necesarios para nuestra población. Comenzamos una colegiación en el 2008, que no llegaba a 100 logopedas, y hoy somos casi 1.000. Somos la profesión más demandada por la población, y aunque estamos muy lejos de ser una profesión sin precariedad laboral o deficitaria en muchos estamentos, tenemos claro no apartar la vista de donde somos necesarias».

Para finalizar Ya, Una candidatura innovadora con visión de futuro, con juventud y con mayoría de gallegas que a pesar de su juventud ya son valores al alza.