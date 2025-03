Trump desmantela el Departamento de Educación de EEUU tras echar a la mitad de la plantilla

Elon Musk y Donald Trump van al unñisono.

Unen fuerzas para abordar uno de los problemas más persistentes de Estados Unidos: la burocracia excesiva y el gasto público innecesario.

El hombrev más rico del mundo, conocido por su enfoque disruptivo en la gestión empresarial, ha propuesto recortes drásticos en regulaciones federales que, según él, obstaculizan la innovación y el crecimiento económico.

Por su parte, Trump, con su estilo directo y su promesa de «drenar el pantano», ha impulsado una agenda para reducir el tamaño del gobierno federal, eliminando programas y departamentos que considera redundantes.

Juntos, han planteado una reforma radical que incluye la revisión de miles de normativas y la reducción de personal en agencias gubernamentales, con el objetivo de devolver la eficiencia al sistema.

Estas medidas, aunque ambiciosas, no han estado exentas de controversia.

Los críticos argumentan que los recortes indiscriminados podrían debilitar servicios esenciales y protections sociales, mientras que los defensores aplauden la valentía de desafiar un sistema inflado y obsoleto.

Musk ha montado un equipo especial, apodado el «Departamento de Eficiencia Gubernamental», para identificar áreas de despilfarro, como subsidios mal asignados o proyectos sin impacto real.

En línea con todo esto, este 20 de marzo de 2025, el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva que busca cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos, cumpliendo así una promesa largamente defendida por sectores conservadores.

Este movimiento, presentado como un intento por devolver el control educativo a los estados y reducir la burocracia federal, ha generado tanto aplausos entre sus aliados como preocupación entre educadores y familias.

La medida instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar «todos los pasos necesarios» para facilitar este cierre.

Sin embargo, eliminar completamente esta agencia requiere aprobación del Congreso—aunque ya se han implementado recortes significativos en su personal y presupuesto.

Según McMahon, estos cambios no interrumpirán servicios esenciales como ayudas financieras para estudiantes universitarios o programas destinados a jóvenes con necesidades especiales.

POTUS: "We are going to be returning education very simply BACK TO THE STATES where it belongs — It's a commonsense thing to do and it's going to work." pic.twitter.com/ItztBA0KKM

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 20, 2025