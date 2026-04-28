Han mandado a la Princesa de Asturias a estudiar Políticas con profesores de Podemos y de la Brunete Pedrete

La Casa Real ha confirmado que la princesa Leonor se matriculará en el Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Getafe a partir del tercer cuatrimestre de 2026. Ha superado el proceso de selección para estudiantes con bachillerato obtenido en el extranjero y el grado, de cuatro años y 240 créditos ECTS, la preparará para su futuro papel como reina con un título homologable y una inmersión en la vida universitaria ordinaria.

La elección de la universidad no es baladí. Y el cuerpo docente que encontrará Leonor en las aulas tampoco.

La universidad del PSOE y de Peces-Barba

La Universidad Carlos III de Madrid nació en 1989, durante el Gobierno de Felipe González. Su primer rector fue Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución española, catedrático de Filosofía del Derecho y militante histórico del PSOE. La institución lleva su nombre en el escudo ideológico desde su fundación: universidad pública, progresista, con una impronta socialdemócrata que ha marcado su perfil académico durante más de tres décadas.

Es, en el sentido más literal, la universidad del PSOE. Y es ahí donde los Reyes han decidido enviar a la heredera al trono.

Los profesores que esperan a Leonor

El cuerpo docente del departamento de Ciencias Sociales tiene una composición ideológica que ha generado reacciones inmediatas en los círculos más críticos con la decisión de la Casa Real.

Jorge Lago es uno de los fundadores de Podemos e impartirá clases en el grado que cursará la princesa. Hombre de confianza de Pablo Iglesias en la etapa fundacional del partido morado, forma parte del núcleo intelectual que construyó el proyecto político que llegó al Gobierno en coalición con el PSOE.

Pero hay un nombre que añade una dimensión especialmente llamativa al panorama. El ideólogo del «tramabús» de Podemos, la campaña que señalaba con nombres y apellidos a periodistas y directivos de medios de comunicación como parte de una supuesta trama mediática, poniendo en la diana pública a figuras como Eduardo Inda, también forma parte del claustro docente de la carrera que estudiará Leonor. El tramabús fue una de las operaciones de presión mediática más agresivas de la historia reciente de la política española, diseñada para intimidar a periodistas críticos con el partido. Su ideólogo dará clases a la futura reina de España.

Pablo Gómez Perpinyá, exdiputado de Más Madrid hasta enero de 2026, completa el perfil progresista del departamento. Pablo Simón, politólogo y analista habitual en medios, y Ignacio Sánchez-Cuenca, colaborador regular de El País, también figuran en el cuerpo docente. Como contrapeso, aparece Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid por el PP entre 2018 y 2019, cuya presencia es la excepción que confirma la regla ideológica del departamento.

Uno de estos docentes llegó incluso a pedir la república durante un congreso del PSOE, afirmando que «es el futuro de España». La heredera al trono tendrá que tomar apuntes en esas clases.

La pregunta que nadie en Zarzuela responde

¿Por qué Ciencias Políticas en la Carlos III y no Derecho en la UAM, como hizo el Rey Felipe VI? Fuentes cercanas a la Casa Real sugieren que el propio monarca tuvo influencia en la elección. El enfoque del grado es amplio, abarca análisis político, gestión pública e investigación social, y se evitó deliberadamente una estructura académica ad hoc para la princesa optando por una universidad pública ordinaria.

La nota de corte del grado para 2025-2026 fue de 9,542 con solo 30 plazas disponibles. Las asignaturas van desde Teoría Política y Derecho Constitucional hasta Política Europea y Análisis Electoral, con optativas como Política y Género o Cambio Climático. Algunos cursos se imparten en inglés y hay posibilidades de prácticas externas e intercambios.

La interpretación más generosa es que los Reyes han querido dar a Leonor una formación sólida y sin privilegios en una universidad pública de prestigio. La interpretación más crítica, que circula con fuerza en determinados medios, es que la Casa Real está haciendo un gesto deliberado de acercamiento a la izquierda cultural y política dando por asegurado el apoyo del sector más conservador.

Lo que viene

Leonor se enfrentará a un grado exigente que incluye estadística y técnicas de investigación social, una preparación adecuada para quien tendrá que tomar decisiones políticas de primer orden. Su formación militar previa le habrá dado disciplina y perspectiva institucional. Las Ciencias Políticas le darán el marco teórico para entender los sistemas democráticos que deberá representar.

Lo que nadie en Zarzuela parece haber calculado bien es el coste reputacional de enviar a la futura reina a escuchar en clase al ideólogo del tramabús que ponía en la diana a periodistas. O al fundador de Podemos. O al profesor que pedía la república en un congreso socialista.

Son elecciones que la Casa Real tendrá que defender en los próximos cuatro años cada vez que alguien pregunte qué está aprendiendo la princesa Leonor en la universidad del PSOE.