Qué máster estudiar en 2026-2027: las áreas con más salidas y cómo elegir bien

Las empresas españolas anuncian nuevas contrataciones y, al mismo tiempo, aseguran que les cuesta encontrar profesionales preparados. Hays, consultora internacional especializada en selección de personal y análisis del mercado laboral, calcula que el 81 % prevé ampliar plantilla en 2026 y que el 93 % tiene dificultades para cubrir determinados puestos. España, sin embargo, mantiene una de las tasas de sobrecualificación más altas de la Unión Europea.

En el curso 2024-2025 se impartieron unos 4.049 másteres oficiales, además de títulos propios, programas ejecutivos y especializaciones privadas. La dificultad está en encontrar una formación que acerque al puesto buscado y no limitarse a una campaña bien presentada.

Antes de matricularse, merece la pena leer ofertas de empleo, anotar las funciones que se solicitan y las habilidades que requieren además de comprobar qué tipo de conocimientos piden las empresas. Una vacante de demand planner, responsable de farmacovigilancia o cloud engineer informa más que un folleto relacionado con temas de liderazgo, innovación y empleabilidad.

Qué está cambiando en el mercado laboral

El Foro Económico Mundial estima que el 39 % de las competencias utilizadas hoy cambiará o quedará desactualizado antes de 2030. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad avanzan con rapidez, pero las empresas siguen reclamando capacidad de análisis, comunicación, adaptación y gestión de personas.

Desarrollar o controlar la tecnología exige una preparación distinta de la necesaria para aplicarla en una empresa, un hospital, un despacho o una fábrica. Cada objetivo conduce a un tipo de máster.

Inteligencia artificial, datos y ciberseguridad

Son las áreas más visibles y también las que más se prestan a confusión. Algunos másteres incluyen programación, modelos predictivos, arquitectura de datos y proyectos técnicos. Otros dedican unas pocas asignaturas al uso de herramientas generativas y mantienen casi intacto el plan anterior.

Para un ingeniero informático, un matemático o un analista, un máster en ciencia de datos, inteligencia artificial o ciberseguridad puede conducir a puestos como data scientist, AI developer, cloud engineer o consultor de seguridad. Un abogado, un médico o un responsable comercial quizá necesite una formación aplicada a su actividad.

Antes de elegir, conviene preguntar qué sabrá hacer el alumno al terminar el máster y para qué puestos de trabajo estará preparado.

Ingeniería, automatización, logística y operaciones

La industria necesita responsables de producción, mantenimiento, automatización, compras y cadena de suministro. Son puestos menos expuestos a las modas del posgrado y muy ligados a la actividad diaria de las empresas.

Una línea detenida, una previsión mal calculada o un exceso de inventario afectan de inmediato a los costes y a la tesorería. Los másteres en automatización industrial, dirección de operaciones, logística o supply chain management preparan para abordar estos problemas.

Los casos, las simulaciones y el contacto con empresas importan especialmente. El temario debería incluir planificación, calidad, compras, indicadores, costes y gestión de equipos, además de preparar para puestos como demand planner, responsable de producción o director de supply chain.

Energía y sostenibilidad

La transición energética continúa generando oportunidades, aunque la contratación se dirige hacia profesionales cada vez más especializados. Operación y mantenimiento, almacenamiento con baterías, eficiencia energética, mercados eléctricos, regulación y gestión de activos ofrecen más recorrido que los estudios de sostenibilidad con contenidos teóricos y demasiado generales.

Para un ingeniero, economista, abogado o profesional de las finanzas, el valor del máster dependerá de la parte del sector en la que quiera trabajar. Tramitar permisos, valorar una inversión u operar una instalación son funciones distintas. La etiqueta «energías renovables» dice poco sin un plan de estudios detallado.

Salud y ciencias de la vida

La industria farmacéutica, la biotecnología y la gestión sanitaria mantienen la demanda de profesionales especializados. Investigación clínica, farmacovigilancia, asuntos regulatorios, medical affairs, bioinformática y dirección sanitaria son opciones con una salida laboral identificable.

La titulación de origen cuenta mucho. Un graduado en Farmacia, Biología, Química, Medicina o Enfermería puede utilizar el máster para entrar en una función concreta o avanzar hacia tareas de gestión y coordinación con otras áreas de la organización.

También existen estudios para quienes dirigen clínicas, hospitales o empresas sanitarias. En esos puestos, la especialidad técnica convive con presupuestos, contratación, equipos y evaluación de servicios.

Marketing, producto y ventas

El marketing digital sigue ofreciendo oportunidades, aunque aprender una plataforma ya no diferencia tanto como hace unos años. Las empresas buscan profesionales que entiendan al cliente, interpreten datos y relacionen una campaña con las ventas, el margen y la fidelización.

Un máster en marketing o dirección comercial puede servir a un product manager, un responsable de comercio electrónico, un especialista en CRM o un jefe de ventas. El plan debería incluir investigación de mercado, política de precios, analítica, negociación y previsiones comerciales.

Los estudios centrados casi por completo en redes sociales o herramientas concretas envejecen rápido, porque las plataformas, los algoritmos y las funciones cambian con frecuencia y dejan obsoleta parte de la formación. Por ello, resulta más útil aprender a tomar decisiones sobre producto, clientes y rentabilidad que dominar temporalmente una plataforma que tendrá corta vigencia.

Finanzas, riesgos y control de gestión

Los posgrados en finanzas conservan valor para trabajar en análisis, auditoría, tesorería, riesgos, banca o dirección financiera. La digitalización ha incorporado automatización, fintech y análisis avanzado, pero las empresas siguen necesitando profesionales que entiendan estados financieros, liquidez, márgenes y financiación.

Un analista de inversiones requiere una preparación distinta de un controller industrial o del responsable financiero de una pyme. Algunas salidas exigen, además, inglés, experiencia previa o certificaciones profesionales.

El máster MBA para pasar de la especialidad a la dirección

Hay profesionales que ya no buscan profundizar en una sola materia. Han progresado como ingenieros, médicos, abogados, comerciales o responsables técnicos y empiezan a decidir sobre personas, estrategias, presupuestos, precios, inversiones y crecimiento empresarial.

En esa etapa, un Máster MBA o Máster en Dirección y Administración de Empresas puede ayudar a entender cómo se relacionan las finanzas, el marketing, las operaciones, la estrategia y la gestión de personas en una empresa, con independencia del tamaño y del sector. Decisiones como ampliar la plantilla, lanzar un nuevo producto o invertir en tecnología implican a distintas áreas de la empresa y tienen efectos directos sobre los costes, los ingresos, la organización y la rentabilidad.

La experiencia condiciona la elección de un MBA. Para un recién graduado que quiere entrar en ciberseguridad o farmacovigilancia, una especialización suele ser más directa. Para quien ya dirige un área o acumula una trayectoria laboral, un EMBA o Executive MBA permite profundizar en el proceso de toma de decisiones empresariales, la gestión de equipos, la planificación financiera y la dirección estratégica, con una organización académica compatible con la actividad laboral.

Oficial, propio o formación permanente

El máster oficial resulta necesario en profesiones reguladas, determinados procesos públicos y para acceder al doctorado. Los títulos propios y los programas de formación permanente suelen tener una orientación profesional más inmediata.

Junto al tipo de titulación, conviene valorar si el formato es compatible con la vida personal y profesional del alumno. Un programa puede ser interesante sobre el papel y dejar de ser una opción real cuando exige desplazamientos continuos o unos horarios difíciles de compaginar con el trabajo. La formación online evita parte de esas limitaciones, aunque exige más autonomía, disciplina y una buena organización del tiempo.

Antes de pagar la matrícula

La comparación debería incluir siete elementos: puesto de destino, plan de estudios, profesorado real, prácticas, perfil de los compañeros, datos de empleo y coste total.

Las cifras de empleabilidad necesitan contexto. Hay que saber cuántos alumnos del programa ya trabajaban, qué muestra se utilizó y si el puesto conseguido guarda relación con el máster. En las prácticas, interesa conocer las empresas, las funciones y las plazas disponibles.

La matrícula tampoco refleja todo el gasto que supone estudiar un máster. Desplazamientos, materiales, tiempo e intereses de financiación pueden alterar el desembolso final.

Qué máster estudiar en 2026-2027

Los informes y análisis sectoriales consultados para redactar este artículo (Future of Jobs Report 2025, del Foro Económico Mundial; Guía del Mercado Laboral 2026 y los informes de Ingeniería, Logística, Energías Renovables y Life Sciences, de Hays; y Corporate Recruiters Survey 2026, de GMAC) apuntan a una mayor necesidad de especialistas en inteligencia artificial, datos, ciberseguridad, automatización, energía, salud y cadena de suministro. Son ámbitos en los que las empresas prevén crear empleo o reconocen dificultades para encontrar perfiles profesionales idóneos y con la preparación requerida.

Marketing, ventas y finanzas mantienen oportunidades, pero cada puesto exige una preparación distinta. No necesita el mismo máster un responsable de comercio electrónico que un director comercial o un analista financiero. La Guía Hays 2026 recoge esas diferencias de contratación y salarios.

El MBA suele cobrar sentido en una fase posterior, cuando el profesional deja de ocuparse de una sola función y empieza a decidir sobre equipos, presupuestos, clientes o inversiones. GMAC analiza la demanda de estas capacidades y la valoración empresarial de los titulados en dirección.

Entre programas parecidos, conviene priorizar el que se acerque más al puesto buscado, cuente con profesores con experiencia y permita trabajar con casos, proyectos o prácticas.