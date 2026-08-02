El curso escolar en Cataluña amenaza con arrancar entre el caos: el Govern llega a septiembre rodeado de conflictos y la oposición prepara una ofensiva política

A poco más de un mes para que miles de alumnos vuelvan a las aulas, el Departament d’Educació afronta uno de los arranques de curso más delicados de los últimos años. Lejos de la imagen de normalidad que intenta transmitir el Govern, distintas organizaciones educativas, sindicatos y representantes de la comunidad escolar alertan de que el sistema vuelve a llegar a septiembre arrastrando buena parte de los problemas estructurales que ya marcaron cursos anteriores.

Las tensiones no son nuevas, pero este verano han ido aumentando silenciosamente. Detrás de las reuniones técnicas y de los mensajes institucionales se esconde una negociación prácticamente enquistada entre la Administración y los principales sindicatos docentes. El calendario escolar vuelve a convertirse en el principal foco de conflicto y amenaza con desencadenar un nuevo choque político justo cuando Cataluña retome la actividad parlamentaria tras las vacaciones.

Fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por Periodista Digital describen un clima de «profundo desgaste» entre la Administración educativa y buena parte del profesorado. La principal discrepancia gira alrededor de la decisión del Govern de mantener el inicio del curso en torno al 8 de septiembre, una fecha que los representantes sindicales consideran precipitada al entender que deja un margen insuficiente para preparar adecuadamente los centros, organizar plantillas y planificar el trabajo docente.

Pero el calendario es únicamente la punta del iceberg.

Un conflicto que lleva años acumulando tensión

La educación catalana llega a este nuevo curso con heridas que nunca terminaron de cerrarse. Las sucesivas reformas organizativas, los cambios en los horarios lectivos, las modificaciones de las jornadas intensivas en institutos y el incremento constante de la carga administrativa han ido deteriorando la relación entre la Generalitat y el profesorado.

Los sindicatos sostienen que la Administración continúa trasladando nuevas obligaciones burocráticas a los docentes sin reducir otras tareas ya existentes. Informes internos manejados por distintas organizaciones sindicales reflejan un creciente agotamiento entre los profesionales de la enseñanza, muchos de los cuales denuncian dedicar cada vez más tiempo a procedimientos administrativos que a la preparación pedagógica.

Ese desgaste tiene consecuencias directas sobre la organización del curso. Equipos directivos consultados reconocen que la planificación de sustituciones, la cobertura de determinadas especialidades y la gestión ordinaria de los centros resulta cada año más compleja.

El fantasma de las huelgas vuelve a aparecer

Las organizaciones sindicales no esconden su malestar. Durante las últimas semanas varias de ellas han vuelto a advertir de que mantienen abiertas todas las opciones de movilización si la Generalitat no modifica determinadas decisiones organizativas.

Aunque oficialmente todavía no existe un calendario definitivo de protestas, el simple hecho de que las centrales vuelvan a hablar de huelgas en las semanas previas al inicio del curso ha generado preocupación entre muchas familias.

La experiencia de años anteriores pesa sobre el Ejecutivo. Cada convocatoria de paro supone miles de alumnos afectados, alteraciones en el funcionamiento ordinario de los centros y una nueva batalla política que acaba trasladándose al Parlament.

Infraestructuras que siguen sin resolverse

A los conflictos laborales se suma una realidad mucho más difícil de ocultar: numerosos centros educativos continúan arrastrando problemas estructurales.

Las reivindicaciones relacionadas con barracones, obras pendientes, climatización insuficiente durante los meses de calor, mantenimiento de edificios y falta de espacios educativos vuelven a repetirse en distintos municipios catalanes.

En algunos casos, las actuaciones de mejora todavía no han finalizado durante el verano, mientras que en otros las comunidades educativas denuncian que determinadas inversiones llevan años acumulando retrasos.

Las elevadas ratios de alumnos por aula continúan siendo otra de las grandes preocupaciones de docentes y familias, especialmente en determinadas zonas metropolitanas donde la presión demográfica dificulta la planificación educativa.

Una plantilla cada vez más desgastada

El factor humano preocupa especialmente dentro del sistema educativo.

Diversos estudios elaborados por organizaciones profesionales vienen advirtiendo desde hace tiempo del incremento de los niveles de estrés y fatiga entre el profesorado. Los docentes denuncian una burocracia creciente, cambios normativos continuos, mayores exigencias administrativas y una sensación permanente de falta de respaldo institucional.

Ese desgaste repercute directamente en la estabilidad de las plantillas y en la capacidad organizativa de los centros durante las primeras semanas del curso, un periodo especialmente sensible para el correcto funcionamiento del sistema.

Directores consultados admiten que los primeros días de septiembre concentran buena parte del trabajo organizativo del año y cualquier incidencia en nombramientos, sustituciones o recursos puede tener efectos inmediatos sobre miles de alumnos.

Septiembre se convertirá también en una batalla política

Más allá del ámbito educativo, el conflicto amenaza con trasladarse de lleno al terreno político.

Diversos partidos de la oposición preparan ya el inicio del nuevo periodo parlamentario con la educación como uno de los principales ejes de confrontación contra el Govern. Las críticas no se limitarán únicamente al calendario escolar, sino que abarcarán la gestión de las infraestructuras, la planificación del personal docente, la ejecución presupuestaria y la capacidad del Ejecutivo para garantizar un inicio de curso sin incidencias.

Fuentes parlamentarias reconocen que, si durante las primeras semanas de septiembre se producen nuevos conflictos, huelgas o problemas generalizados en los centros, el Parlament vivirá uno de sus primeros grandes debates políticos tras el verano.

En ese escenario, distintas formaciones ya estudian solicitar comparecencias urgentes de los responsables del Departament d’Educació para exigir explicaciones sobre la planificación realizada durante los meses estivales. Algunos dirigentes no descartan elevar el tono de la crítica y reclamar responsabilidades políticas si consideran que los problemas eran conocidos con antelación y no fueron resueltos a tiempo.

Un Govern bajo máxima presión

Para el Ejecutivo catalán, el comienzo del curso representa mucho más que la vuelta a las aulas. Se trata de una prueba de gestión con una enorme repercusión social y política.

Cada incidencia afecta directamente a cientos de miles de familias y se convierte rápidamente en un asunto de primer nivel mediático. La oposición es consciente de ello y prepara una ofensiva parlamentaria que previsiblemente marcará el arranque del nuevo curso político.

Mientras tanto, desde el Departament d’Educació se insiste en que el trabajo de planificación continúa y que el objetivo sigue siendo garantizar un inicio de curso con normalidad. Sin embargo, el clima existente entre la Administración y buena parte de la comunidad educativa dibuja un escenario muy distinto al que reflejan los mensajes institucionales.

A pocas semanas del regreso de los alumnos, Cataluña afronta un mes decisivo. Si el Govern consigue desactivar el conflicto, septiembre arrancará con relativa estabilidad. Pero si las negociaciones vuelven a fracasar y las movilizaciones terminan materializándose, la educación podría convertirse nuevamente en el primer gran incendio político del nuevo curso, situando al Ejecutivo bajo una presión difícil de contener desde el primer día de actividad institucional.