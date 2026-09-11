El español se abre paso en la educación superior de Estados Unidos: El caso del MBA online

Durante un siglo, la relación entre el español y las universidades estadounidenses fue de sentido único: los hispanohablantes aprendían inglés para estudiar allí. En los últimos años la corriente empezó a girar. Universidades registradas en Estados Unidos dictan hoy programas completos en español, a distancia, para un mercado de más de 500 millones de hablantes que ya no está dispuesto a que el idioma sea el peaje de entrada.

El caso más ilustrativo es el del MBA, el título de gestión más reconocible del mundo y, durante décadas, uno de los más inaccesibles para quien no dominara el inglés académico.

De requisito a producto

El cambio tiene lógica de mercado. El MBA estadounidense siempre tuvo demanda en el mundo hispano; lo que no había era oferta en el idioma del estudiante. Las primeras universidades que invirtieron en dictar sus programas en español no rebajaron el título: cambiaron la lengua de trabajo, con docentes hispanohablantes y casos pensados para las economías de la región.

Universidades como Enovus University, licenciada por el estado de Utah, ofrecen hoy un MBA 100% online y en español, diseñado para profesionales que trabajan a tiempo completo. El formato es asincrónico: sin clases en vivo obligatorias, con entregas semanales y una carga de tres a cuatro horas por asignatura a la semana. El diploma es el de una universidad estadounidense; la cursada, en español.

Quién lo estudia

El perfil dominante no es el ejecutivo que busca un año sabático académico, sino el mando intermedio de 30 a 45 años que quiere el siguiente escalón sin dejar su empleo: jefes de operaciones, responsables comerciales, emprendedores que aprendieron el oficio en la práctica y necesitan el marco formal.

Para ese perfil, las tres barreras clásicas del MBA caían siempre en el mismo orden: el idioma, el traslado y el horario. El formato online en español elimina las tres de una vez. Lo que no elimina es el esfuerzo: los programas bien diseñados exigen constancia semanal, y quien entra pensando que un MBA a distancia se aprueba solo suele durar poco.

Hay además un efecto de red que los propios programas destacan: como la cursada reúne a profesionales de España y de una docena de países americanos, los foros y trabajos en grupo funcionan como un mapa vivo de cómo se hacen los negocios a ambos lados del Atlántico. Para un directivo que opera con proveedores o clientes de la región, esa exposición vale tanto como el temario.

Cuatro verificaciones antes de elegir

El crecimiento del modelo trajo, como siempre, oferta de todos los niveles educacionales. Cuatro verificaciones básicas ordenan la decisión:

La autoridad. Toda universidad estadounidense opera bajo licencia de un estado, con registro público consultable. Si no aparece, no hay conversación.

Toda universidad estadounidense opera bajo licencia de un estado, con registro público consultable. Si no aparece, no hay conversación. Las personas. Dirección académica y claustro con nombre, apellido y trayectoria verificable.

Dirección académica y claustro con nombre, apellido y trayectoria verificable. La cursada. Calendario, carga semanal y sistema de evaluación por escrito, no la palabra «flexible» repetida.

Calendario, carga semanal y sistema de evaluación por escrito, no la palabra «flexible» repetida. Los papeles. Diploma, historial académico y apostilla al terminar, sin excepciones.

Lo que viene

La educación superior en español dejó de ser un asunto regional. Con programas de gestión, tecnología e inteligencia artificial dictados desde Estados Unidos en la lengua de Cervantes, la pregunta ya no es si el modelo seguirá creciendo, sino qué universidades lo harán con estándares verificables y cuáles se subirán a la ola con carteles bonitos.

Para el profesional hispanohablante, la conclusión práctica es más simple: el idioma dejó de ser excusa. Las cuatro verificaciones de siempre, en cambio, siguen tan vigentes como el primer día.