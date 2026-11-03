De la IA a la neurociencia: las claves que marcarán la educación llegan a SIMO EDUCACIÓN 2026

Bajo el lema “Liderazgo directivo para la transformación educativa”, esta edición coloca la capacidad de decisión y la gestión estratégica en el centro del debate escolar, abordando cómo orientar la tecnología con propósito pedagógico, equidad y rigor científico.

1. Un tejido empresarial internacional y un ecosistema conectado La zona expositiva del Pabellón 14.1 acoge a más de 60 empresas expositoras procedentes de 8 países, especializadas en software de gestión escolar, plataformas digitales, contenidos interactivos, robótica educativa, equipamiento tecnológico y ciberseguridad. La oferta profesional combina estands, workshops, demostraciones prácticas y conferencias. El evento cuenta con un firme respaldo institucional y social, incluyendo la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, el Centro de Innovación Educativa e Dixital de la Xunta de Galicia y el Centro Nacional de Información Geográfica, alineados con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Asimismo, integra la alfabetización mediática y la responsabilidad social con la Fundación Maldita.es y España con ACNUR, junto a jornadas como el Samsung Education Day. La experiencia presencial se complementa con la plataforma digital Live Connect para dinamizar el networking profesional antes, durante y después del Salón.

2. La Inteligencia Artificial: evidencias de impacto y gobernanza escolar La Inteligencia Artificial (IA) actúa como eje tecnológico transversal de SIMO EDUCACIÓN 2026, aportando datos sectoriales sobre su impacto real en las aulas. Los docentes que emplean herramientas de IA de forma semanal logran un ahorro medio de 5,9 horas a la semana, reportando un 81% de ellos un alivio directo en tareas administrativas (Informe EsadeEcPol con el apoyo de Google; encuesta de Gallup y Walton Family Foundation, 2025). En España, la Oficina Nacional de Prospectiva calcula que la IA liberará hasta un día completo de trabajo semanal por docente, tiempo reorientado a la atención personalizada del alumnado (Informe EsadeEcPol con el apoyo de Google; Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, 2025). En el rendimiento académico, los tutores interactivos con guardarraíles pedagógicos —sistemas que guían con pistas sin dar la respuesta completa— han incrementado las notas hasta un 127% en sesiones de práctica (Informe EsadeEcPol con el apoyo de Google; estudio experimental de Bastani et al., 2025). Asimismo, la asistencia de IA en tiempo real incrementa en un 4% la probabilidad de dominio de contenidos (Informe EsadeEcPol con el apoyo de Google; estudio Tutor CoPilot de Wang et al., 2025), mientras que el uso pedagógico supervisado de ordenadores aporta ganancias de hasta 17 puntos en matemáticas en PISA(Informe EsadeEcPol con el apoyo de Google; microdatos de PISA 2022 / OCDE). Además, los asistentes conversacionales en procesos de matriculación reducen en un 21% el abandono escolar en etapas de transición (Informe EsadeEcPol con el apoyo de Google; estudio de Page y Gehlbach, 2017). Para estructurar su gobernanza, la agenda incluye ponencias clave como “El desafío de dar a pensar en tiempos de IA”, impartida por Carlos Magro Mazo (Asociación Educación Abierta), y la guía práctica “Cómo implantar la inteligencia artificial en un centro educativo”, presentada por el consultor Vicent Gadea.

3. SIMO DIRECTORES: El gobierno escolar en el centro del debate En consonancia con el lema del Salón, el espacio SIMO DIRECTORES amplía su programación a las tres jornadas de feria. Este espacio, que cuenta con el patrocinio oficial de HP, se orienta a la construcción de culturas organizativas sólidas, la gestión de equipos y la toma de decisiones basada en datos (Data-Based Decisions). El foro reúne a reconocidos especialistas en liderazgo educativo: Enrique Escandón Sánchez (Logos International School): “El director como arquitecto de cultura”, sobre identidad institucional y cohesión de equipos en entornos de cambio.

(Logos International School): “El director como arquitecto de cultura”, sobre identidad institucional y cohesión de equipos en entornos de cambio. Javier Luna (Colegio Cristo Rey): “Liderazgo de acompañamiento”, enfocado en la confianza y el desarrollo profesional del docente.

(Colegio Cristo Rey): “Liderazgo de acompañamiento”, enfocado en la confianza y el desarrollo profesional del docente. Jorge Calvo (Colegio Europeo de Madrid / UAX): “Embarcando la IA en un centro educativo”, sobre marcos éticos, políticas digitales y supervisión.

(Colegio Europeo de Madrid / UAX): “Embarcando la IA en un centro educativo”, sobre marcos éticos, políticas digitales y supervisión. Alberto y Mario Herráez (Etwinz Education): “La IA es el vehículo; los datos, el combustible”, centrado en analítica de datos para la gestión estratégica.

(Etwinz Education): “La IA es el vehículo; los datos, el combustible”, centrado en analítica de datos para la gestión estratégica. Elvira López Palomeque: “Marketing con alma”, abordando la identidad escolar con la participación activa de la comunidad.

4. I Congreso Internacional NeuroEduca: Evidencia científica para el aprendizaje Una de las principales novedades es el estreno del I Congreso Internacional NeuroEduca: educación y neurociencia, impulsado por Educación LAB en colaboración con IFEMA MADRID y EDUCACIÓN 3.0. Celebrado en el pabellón 14.1, reúne a 24 especialistas en más de 20 sesiones para trasladar la investigación neurocientífica a la práctica docente diaria. El congreso se desarrolla en tres ejes temáticos: Atención y motivación (Miércoles 11 de noviembre): Incluye las ponencias de Siro López sobre neuroarquitectura (El arte de crear entornos que transforman); Dani Molina sobre neurociencia de la atención; la mesa de resolución pacífica de conflictos con Sara García, Eduardo Muñoz y Graciela Romero; Violeta de Miguel (El cuerpo calloso); Beatriz Alonso (Innovación ágil); y Emilia Redolar sobre memoria y emoción. Bienestar y espacios educativos (Jueves 12 de noviembre): Reúne a Ana Mombiedro (Espacio, cuerpo y aprendizaje); Jesús Guillén (Salud cerebral y aprendizaje); la mesa de Neuroarquitectura moderada por José Picó; la experiencia del IES Sierra Blanca con Inmaculada Mairena; Marisa Moya (Disciplina positiva: el cerebro que aprende en calma); y Chema Lázaro (Neurodidáctica: del laboratorio al aula). Funciones ejecutivas y I Premios NeuroEduca (Viernes 13 de noviembre): Cuenta con José Ramón Gamo (Funciones ejecutivas y éxito escolar) y Roberto Aguado (Vinculación Emocional Consciente), culminando a las 13:15 h con la entrega de los I Premios NeuroEduca.

5. XIV Premios a la Innovación Educativa: Radiografía de las mejores prácticas Los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras reconocen la excelencia pedagógica. Seleccionados entre más de 200 candidaturas por un jurado de expertos —integrado por Nuria Sabaté, Juanmi Muñoz, Carlos Magro, David Álvarez, Marcos Noriega, Ana Blanco, Daniel Molina y Francisco Javier Palazón—, los diez proyectos galardonados abarcan seis Comunidades Autónomas: Categoría Proyecto Ganador Centro Educativo y Ciudad Innovación Destacada Mejor Proyecto de Dirección Liderazgo y Transformación de un Organismo Educativo Vivo (Blanca Ruth Ruiz Miguel) IES Recesvinto (Palencia, Castilla y León) Transformación rural, Erasmus+, radio Onda Recesvinto, productora Reces Entertainment, proyectos STEAM y huerto escolar en dos sedes (Venta de Baños y Dueñas). Infantil y Primaria CÓDIGO NATURA 4.0 (Marta Moret García) CRA Río Argos (Cehegín, Región de Murcia) Unificación de tres sedes (Valentín, Canara, Campillo) mediante aulas multinivel y aprendizaje entre iguales. Secundaria y Bachillerato Decidir como el Banco Central Europeo (Jesús Víctor Fernández Cid Román) IES Ortega y Gasset (Madrid) Consejo asesor monetario con cuadros de mando en Python, analítica con IA y presentación ante el Banco de España. Educación Superior / FP Gladiadores en la Nube (Francisco Moyano González) JOYFE (Madrid) Retos en la nube con AWS Academy, mentor socrático GEM Experto, AWS DeepRacer y el programa Mujeres e IA. Mejor Experiencia STEAM Somos ecodiseñadores (Olga Armengol) Sant Nicolau (Sabadell, Cataluña) Lámparas para la biblioteca con cúpulas tejidas por gusanos de seda en el aula, impresión 3D y LED con micro:bit. Mejor Gamificación Splai Premier League (Óscar del Estal Martínez) Escola Splai (Barcelona, Cataluña) Aprendizaje de inglés y fútbol transmedia (Escola Splai FC), croma, videojuegos creados con IA y becas inclusivas. Educación Emocional EmozionarTech (Esther Aceituno Arjona) IES Santo Reino (Torredonjimeno, Jaén) Mecatrónica basada en El Mago de Oz, método C.R.E.E.R., App Inventor y adaptación para TEA con pictogramas ARASAAC. TIC Educación Inclusiva Proyecto Compá (Luis García Cabello) CEIP Blas Infante (Jerez de la Frontera, Cádiz) Pulseras micro:bit creadas por alumnado de altas capacidades que convierten sonidos en vibraciones para deportistas sordos. Mejor Sostenibilidad En tus manos (Guillermo Buedo Company) CEP Primer Marqués del Turia (Valencia) Aprendizaje-servicio conectado con clásicos literarios y ODS para apoyo social. Proyecto en abierto con >540.000 descargas. Experiencia de IA Código abierto: la misión de Mary Ward (Ana Romero Girón) Colegio Irlandesas Bami (Sevilla, Andalucía) Auditoría de sesgos y alucinaciones en IA, desarrollo de la app solidaria NeuroAPP e investigación con la UNIR.