No hace falta seguir demasiado la actualidad para comprobar que el mundo se ha vuelto un lugar bastante más difícil de interpretar y más fragmentado. Las alianzas ya no son tan estables, las tensiones entre potencias se multiplican y conflictos que parecían lejanos acaban teniendo consecuencias mucho más allá de sus fronteras. De hecho, nunca se habían registrado tantos conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. El Uppsala Conflict Data Program (UCDP) contabilizó 65 conflictos activos entre gobiernos en 2025, el doble que quince años antes. Y, mientras tanto, el cambio climático y las crisis ambientales añaden nuevos motivos de tensión.

En un mundo tan conectado como el actual, lo que sucede en un país difícilmente se queda dentro de sus fronteras. Los conflictos, las decisiones políticas, los acuerdos comerciales o el papel de los organismos internacionales tienen repercusiones que afectan a gobiernos, empresas y ciudadanos. Por eso, estudiar relaciones internacionales puede ser una opción con mucho recorrido profesional. Cada vez hacen más falta personas capaces de entender qué ocurre en el escenario global, interpretar situaciones complejas y participar en negociaciones o decisiones estratégicas. No se trata solo de conocer cómo funciona el mundo, sino de saber moverse en él y contribuir a cambiar las cosas.

¿Qué se estudia en Relaciones Internacionales?

El Grado en Relaciones Internacionales ofrece una formación integral y multidisciplinar que combina conocimientos de distintas disciplinas. Durante cuatro años los estudiantes cursan asignaturas de política internacional, economía mundial, derecho internacional, historia contemporánea, geopolítica, diplomacia, cooperación, negocios internacionales, idiomas, nuevas tecnologías, etc. Lo que se pretende es que aprendan cómo se relacionan los países, las organizaciones internacionales, las empresas multinacionales y otros actores en el escenario mundial, y qué intereses mueven muchas decisiones que al final afectan a millones de personas. Otra parte que no se debe pasar por alto es que en el transcurso del grado también se desarrollan habilidades como la negociación, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis y la toma de decisiones estratégicas.

¿Qué salidas profesionales tiene Relaciones Internacionales?

La diplomacia es probablemente la salida que más se asocia con Relaciones Internacionales, pero ni mucho menos es la única. Quienes se decantan por esta carrera pueden acabar trabajando en una embajada o consulado, pero también en una ONG o un organismo europeo. También hay espacio en la consultoría, ofreciendo y recomendaciones sobre políticas internacionales a gobiernos, empresas y organizaciones. Y el sector privado ofrece cada vez más posibilidades. Muchas empresas internacionales necesitan profesionales en las relaciones internacionales que conozcan otros mercados, entiendan cómo funcionan y sepan anticiparse a los cambios. Al final, lo que se estudia en este grado tiene aplicación en muchos ámbitos.

El Informe sobre Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, que reúne las valoraciones de más de 1.300 expertos y líderes de todo el mundo, pone sobre la mesa una realidad cada vez más evidente: las relaciones entre países atraviesan un momento complicado. El documento habla de una “era de la competencia”, marcada por las rivalidades entre potencias, los conflictos y una creciente división internacional. Y eso no es algo que se quede en los despachos de los gobiernos. Las tensiones comerciales, las sanciones económicas o una guerra en cualquier parte del mundo pueden acabar afectando a una empresa, alterar los mercados o cambiar las reglas del comercio internacional. En este contexto, saber leer lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y entender cómo puede repercutir aquí se ha convertido en una capacidad muy valorada. De ahí que los profesionales de Relaciones Internacionales tengan cada vez más peso.

Ventajas de cursar el grado en inglés y en un entorno multicultural

En Relaciones Internacionales, el inglés no es un complemento, sino una herramienta de trabajo. Estudiar la carrera en esta lengua permite familiarizarse con informes, debates y documentación que después serán habituales en el mundo profesional, pero también ganar confianza a la hora de expresarse y defender ideas. Y si, además, se estudia en una universidad americana con campus en Madrid, el día a día cambia bastante. En las aulas coinciden alumnos de distintos países, con experiencias y puntos de vista muy diferentes, algo que enriquece las conversaciones y obliga a mirar más allá de lo que uno conoce. Esa convivencia también ayuda a desenvolverse en entornos multiculturales, una habilidad especialmente útil en una profesión tan ligada al contacto con otros países. Y, por supuesto, conocer gente de distintas partes del mundo durante la carrera puede abrir oportunidades laborales que, de otro modo, quizá ni surgirían.