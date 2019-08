Terrible ola de frío ártico y nieve congela a Estados Unidos

Nunca se había visto algo semejante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la ola de frío extremo que afecta a partes de su país para volver a poner en duda la existencia del cambio climático, según recoge BBC News Mundo.

Pero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en ingles), agencia del propio gobierno, publicó lo que se interpretó como una respuesta al mensaje del gobernante.

Los meteorólogos atribuyen esta corriente de frío extremo a un calentamiento repentino sobre el Polo Norte, causado por una ráfaga de aire caliente originada en Marruecos en diciembre.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2019