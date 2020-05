Un calor extremo amenaza a más de 3.500 millones de personas alrededor del mundo

Las consecuencias del cambio climático pone bajo amenaza a 3.500 millones de personas, estas quedarían expuestas a temperaturas muy altas dentro de 50 años si no se inicia un proceso de cambio.

Determinadas áreas del planeta, en las que alberga un tercio de los humanos se calentarán al nivel de las zonas más calientes del Sahara, así lo asegura un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Mientras millones de personas están bloqueadas por las medidas de aislamiento social ante el COVID-19, los hallazgos son una clara advertencia de que las continuas emisiones de carbono pondrían al mundo en mayor riesgo de nuevas crisis sin precedentes, concluye el equipo internacional de investigación de arqueólogos, ecólogos y científicos del clima.

Las poblaciones humanas se concentran en gran medida en bandas climáticas estrechas, con la mayoría de las personas que viven en lugares donde la temperatura promedio anual es de aproximadamente 11-15 °C y un número menor de personas que viven donde la temperatura promedio es de aproximadamente 20- 25 °C. Los investigadores encontraron que las personas, a pesar de todas las innovaciones y migraciones, han vivido principalmente en estas condiciones climáticas durante varios miles de años.

«Este nicho climático sorprendentemente constante probablemente representa restricciones fundamentales sobre lo que los humanos necesitan para sobrevivir y prosperar», dice en un comunicado el profesor Marten Scheffer de la Universidad de Wageningen, quien coordinó la investigación con su colega chino Xu Chi, de la Universidad de Nanjing.

Se prevé que las temperaturas aumenten rápidamente como resultado de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. En un escenario en el que las emisiones continúan aumentando sin cesar, la temperatura experimentada por la persona promedio habrá aumentado 7.5 ° C para 2070. Eso es más que el aumento de temperatura promedio global esperado de poco más de 3 ° C porque la tierra se calentará mucho más rápido que océano y también porque el crecimiento de la población está sesgado hacia lugares ya cálidos.

Este rápido aumento de la temperatura, combinado con los cambios proyectados en la población mundial, significa que aproximadamente el 30% de la población proyectada del mundo vivirá en lugares con una temperatura promedio superior a 29 °C dentro de 50 años, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando. Actualmente, estas condiciones climáticas solo las experimenta el 0,8% de la superficie terrestre mundial, principalmente en las partes más cálidas del desierto del Sahara, pero para 2070 las condiciones podrían extenderse al 19% de la superficie terrestre del planeta. «Esto llevaría a 3.500 millones de personas a condiciones casi imposibles de vivir», dice Jens-Christian Svenning de la Universidad de Aarhus, coautor del estudio.

«El virus del COVID 19 ha cambiado el mundo de una manera que era difícil de imaginar hace unos meses y nuestros resultados muestran cómo el cambio climático podría hacer algo similar». El cambio se desarrollaría con menos rapidez, pero a diferencia de la pandemia, no habría alivio que esperar: grandes áreas del planeta se calentarían a niveles apenas sobrevivibles y no se enfriarían nuevamente. Esto no solo tendría efectos directos devastadores, sino que dejaría a las sociedades menos capaces de hacer frente a crisis futuras como nuevas pandemias. Lo único que puede evitar que esto suceda es un rápido corte en las emisiones de carbono», dice Scheffer.

Las reducciones rápidas en las emisiones de gases de efecto invernadero podrían reducir a la mitad el número de personas expuestas a tales condiciones de calor. «La buena noticia es que estos impactos pueden reducirse enormemente si la humanidad logra frenar el calentamiento global», dice el coautor del estudio Tim Lenton, especialista en clima de la Universidad de Exeter.

«Nuestros cálculos muestran que cada grado de calentamiento por encima de los niveles actuales corresponde a aproximadamente mil millones de personas que caen fuera del nicho climático. Es importante que ahora podamos expresar los beneficios de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en algo más humano que solo términos monetarios «.

Los autores señalan que parte de los 3.500 millones de personas expuestas al calor extremo si el cambio climático no disminuye puede intentar migrar, pero enfatizan que muchos otros factores además del clima afectan las decisiones de emigrar y parte de la presión para moverse podría abordarse a través de la adaptación climática . «Prever la magnitud real de la migración impulsada por el clima sigue siendo un desafío», dice Scheffer. «La gente prefiere no migrar. También hay margen para la adaptación local en parte del mundo dentro de ciertos límites, pero en el Sur Global esto requerirá impulsar el desarrollo humano rápidamente».