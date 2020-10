Inventa un comedero para pájaros que sólo da comida a las aves que traen a cambio chapas de botellas

Un genio este Hans Forsberg. Entre otras cosas, porque llegó a la conclusión de que, por un poco de comida las aves pueden hacer cualquier cosa.

Los loros, por ejemplo, con un poco de entrenamiento son capaces de andar en bicicleta o cantar.

En cuanto a talento, las urracas no se quedan atrás. Así lo demostró un ingeniero sueco, que inventó un comedero inusual para estos pájaros, que da comida solo a cambio de chapas de botellas.

Durante años Hans Forsberg observó un grupo de urracas que vivían en su jardín y a veces robaban cosas.

Entonces el ingeniero decidió encauzar sus capacidades ‘delictivas’, entrenándolas para que recojan la basura y la cambien por alimentos.

Hans Forsberg trained wild magpies to trade litter for food! https://t.co/iHlO1mzcId pic.twitter.com/OxN09BQNBU

Para esto creó un dispensador de alimentos automático, que, gracias a un detector especial, da una ración de comida solo si recibe una tapa metálica de botella.

La innovación todavía necesita algunos ajustes. Ya que el jardín de su casa no tiene desechos, Forsberg tira las tapas él mismo para entrenar a los pájaros.

Sin embargo, en el futuro el inventor espera adaptar el comedero para que funcione con otro tipo de basura, por ejemplo papeles o colillas.

Hans Forsberg is training magpies to trade litter for food: https://t.co/acXO190n69 pic.twitter.com/R60LYOfKfN

— Edge Impulse (@EdgeImpulse) October 2, 2020