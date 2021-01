Greta Thunberg devuelve en Twitter el ‘golpe’ a Trump: «Parece un viejo muy feliz»

Mueve más el rencor que el amor y la prueba es Greta Thunberg.

La activista medioambiental se mofó este 20 de enero de 2021 del expresidente estadounidense Donald Trump, al que dedicó un tuit similar a otro escrito por él en 2019 y que acompañó con una foto en la que se ve al mandatario saliente subiendo al helicóptero Marine One para abandonar la Casa Blanca horas antes de que Joe Biden fuera investido como el 46.°mandatario del país.

«Parece un viejo muy feliz con un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bueno verlo!».

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021