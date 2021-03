Puente de San José: arrecia el temporal invernal con la entrada de una DANA en la Península Ibérica

Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo».

Pues parece que el refrán, sacado de una poesía de Rodríguez Marón, publicada en el año 1896, sigue plenamente vigente más de un siglo después:

Una DANA provocará un cambio de tiempo radical y aumentará la inestabilidad de las próximas horas en el sureste peninsular, especialmente en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y el extremo oriental de Andalucía.

El jueves 18 de marzo de 2021 será una jornada lluviosa desde Valencia hasta Granada, pasando por la Región de Murcia y pudiendo afectar también al sureste de Albacete.

Ya se han previsto avisos por lluvias en el litoral sur de Valencia y en el nordeste de Alicante por acumulados de 20 mm en una hora. En estas zonas lloverá desde primera hora. A mediodía las lluvias podrían avanzar en dirección suroeste, llegando a Almería y Granada.

A última hora de la jornada podrían llegar a Málaga.

El sureste del país será donde la caída del mercurio sea más notable este jueves. Se prevén hasta 10ºC menos en Albacete respecto a la jornada del miércoles. Igual de brusco podría ser el desplome térmico en el interior de Murcia, Alicante y Valencia.

La posición exacta del aire frío en altura (DANA) determinará la zona con lluvias más intensas. Además, la dirección e intensidad del viento puede favorecer que las lluvias sean localmente más intensas. El pronóstico todavía podría variar en cuestión de horas. Una DANA no siempre lleva asociado un episodio de lluvias intensas o torrenciales. Las cantidades previstas para este jueves en la zona no superarían los 20-30 l/m2, aunque no se descartan acumulados superiores en algunos puntos.

Vuelve el invierno

Nieve y mucho frío, hasta 10 grados menos respecto a los valores actuales, protagonizarán el inicio de la primavera, el próximo sábado, tras la llegada a la península de una masa de aire polar ártico que, junto a una borrasca mediterránea, propiciarán un paulatino regreso al invierno en gran parte del país.

Vuelve «el frío de riguroso invierno» para dar la bienvenida a la primavera astronómica, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien detalla que nevará en cotas bajas, aunque no va a ser un fenómeno meteorológico «ni extremo ni generalizado».

Desde el jueves se espera ya un «descenso generalizado» de las temperaturas, por la llegada de aire muy frío continental, que en el caso de las diurnas, será notable en amplias zonas del interior peninsular y en el área mediterránea, e incluso «extraordinario» en puntos del este de Castilla-La Mancha e interior de Valencia.

Esta jornada la cota de nieve de situará en 500/800 metros en Pirineos, 800/1.200 metros en el noroeste, centro y este peninsular, así como en Baleares, y en 1.400/1.800 metros bajando a 1.000/1.400 metros en el sudeste del país.

Por capitales de provincia, cabe destacar el desplome de los valores en capitales como Albacete, que hoy está previsto que alcance o supere los 18 grados y mañana apenas pasará de 8 grados; en Toledo la caída será de 7 grados, pasando de los 20 grados de hoy a los 13 grados de mañana, mientras que en Murcia los termómetros subirán el miércoles hasta los 20 grados para bajar el jueves a los 12 grados.

En Madrid y Ávila, por ejemplo, los pronósticos anuncian una bajada entre hoy y mañana de unos 6 grados y en Badajoz de alrededor de 5 grados, pasando en la ciudad extremeña de 23 grados hoy a los 18-19 grados el jueves.

Sin embargo, este día, en puntos del sur y suroeste peninsular, no incidirá mucho la entrada de aire frío y, así, Huelva y Sevilla registrarán la máxima peninsular con 22 y 21 grados respectivamente, seguidas de Cádiz, Almería y Córdoba con 20 grados.

Para el viernes, inicio del Puente de San José en algunas comunidades, seguirán bajando las temperaturas y se espera una nueva inestabilización en el área mediterránea con lluvias en el entorno de las Islas Baleares y tormentas y lluvias en el norte del país; en el resto de España, se prevé un día «muy frío, pero en general con cielos despejados».

Ese día la cota de nieve se situará en Pirineos en 500/900 metros -bajando a cualquier cota- en el noroeste y nordeste peninsular en 1.000/1.400 metros bajando a 500/800 metros en el noroeste y en el resto de entornos montañosos y páramos de la mitad norte en 1.100 metros bajando a 200/600 metros.

Asimismo, en el interior sudeste se bajará a 400/800 metros, en las sierras del extremo sudeste a 1.000/1.400 metros y en las Baleares a 700/900 metros. Este acusado descenso de la cota de nieve dará lugar a que la Aemet active la alerta amarilla por nevadas en las comunidades de Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja, donde las acumulaciones oscilarán entre los 5 y 15 centímetros de espesor.

El sábado, comienzo de la primavera, el centro de la borrasca se aproximará a la península favoreciendo chubascos en las Baleares, que se extenderán a todo el sur del área mediterránea peninsular. La Aemet advierte de que este día, la nieve continuará en las mismas zonas que la jornada anterior y se prevé, además, una «intensificación de la irrupción del aire frío del norte y noreste», que favorecerá un nuevo descenso generalizado de las temperaturas máximas, más notable en el interior y sureste peninsular.

Este día, en capitales como Burgos, Vitoria, Teruel, Valladolid, Pamplona, Cuenca y Ávila entre otras, las diurnas oscilarán entre los 4 y los 8 grados, es decir, unos 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año. El domingo, con el alejamiento de la borrasca mediterránea hacia el este, el episodio invernal comenzará a remitir.