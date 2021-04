La ciudad de Filadelfia apaga las luces de todos sus edificios por la noche para salvar a los pájaros

Den por seguro que aquí, en España, no tardarán en montarse plataformas, financiadas con dinero público exigiendo también que nos quedemos a oscuras cada noche. Haya o no migraciones de pájaros afectadas.

Pero por el momento, la medida sólo afecta a una gran urbe al otro lado del Atlantico.

Desde este 1 de abril de 2021, Filadelfia apaga todas las luces de sus edificios por la noche, en un esfuerzo por evitar la muerte masiva de aves migrantes que pasan por la ciudad entre las temporadas de primavera y otoño.

Este acontecimiento es el resultado de un compromiso de la ciudad y de los propietarios de los edificios que se logró gracias a más de 15 años de trabajo de varias organizaciones animalistas como Audubon Mid-Atlantic cuya labor busca crear conciencia del problema que representa para las aves las altas edificaciones en las ciudades.

Las muertes de aves resultantes de colisiones con edificios no son nada nuevo. Las rutas de vuelo aparentemente despejadas que se ven a través de las ventanas de los edificios, los reflejos de los árboles y otros hábitats potenciales, y el atractivo de las luces brillantes y confusas durante la migración nocturna contribuyen a un número impactante de accidentes de construcción de aves.

Los investigadores estiman que las colisiones con edificios causan hasta mil millones de muertes de aves anualmente en los Estados Unidos, lo que constituye un argumento muy claro de por qué los edificios y las ciudades deben diseñarse teniendo en cuenta las aves.

Pero el problema, que normalmente pasa desapercibido, se hizo más que evidente en octubre del año pasado cuando en una sola noche más de 1.000 pájaros se estrellaron y murieron contra las ventanas de los edificios más altos del centro de Filadelfia.

Esto se atribuyó a una inusual convergencia de factores, como el periodo de migración semestral, el mal tiempo y la abundancia de las luces que dejaron encendidas dentro de los edificios altos durante la noche, las cuales desorientaron a los animales y contribuyeron a su muerte.

“Había cientos de pájaros por todas partes. No se parecía a nada que hubiéramos experimentado jamás”, dice Keith Russell, gerente de programa de conservación urbana en Audubon Mid-Atlantic, la oficina regional de la organización nacional sin fines de lucro centrada en las aves.

Este grupo viene desde 2006 pidiendo a los propietarios de los edificios que hagan algo para ayudar a evitar estas muertes pero sólo hasta el año pasado, cuando la ciudad despertó con miles de cadáveres de aves en las calles, lograron que les prestaran atención.

Gracias a eso lograron que este año se empezara a ejecutar la iniciativa “Lights Out Philly” (Filadelfia Apaga las Luces), que se llevará a cabo entre el 1 de abril al 31 de mayo y nuevamente el 15 de agosto hasta el 15 de noviembre, fechas en las que se les pide a los propietarios y gerentes de los edificios que apaguen, atenúen o bloqueen las luces dentro de los edificios que normalmente se dejan encendidas por la noche.

In case you were wondering about a darker skyline: Beginning today, April 1st, the Philly skyline will go mostly dark from midnight to 6am as part of a new voluntary program #LightsOutPhilly designed to protect migratory birds🌃🐦 https://t.co/frPyFqE4Vy pic.twitter.com/CevoAgXsqX

— Penn Medicine EVDCSO (@PennMedEVDCSO) April 1, 2021