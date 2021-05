Científicos descienden a la tercera fosa oceánica más profunda y encuentran algo aterrador: ¡plástico!

No estamos todavía perdidos, pero caminamos con paso decidido y los ojos cerrados hacia la perdición.

El oceanólogo filipino Deo Florence Onda y su colega estadounidense Victor Vescovo, de Caladan Oceanic, una organización privada dedicada al avance de la tecnología submarina, realizaron a finales de marzo de 2021 el primer viaje a la tercera fosa oceánica más profunda de la Tierra.

Y han regresado consternados:

Para su desconsuelo, en lugar de monstruos marinos lo que encontraron allí fue plástico y basura, según informa Channel News Asia.

A bordo de un pequeño DSV Limiting Factor, desarrollado por la empresa estadounidense Triton Submarines, los especialistas descendieron hasta el punto más profundo de la fosa de Filipinas, denominado Galathea, a más de 10.000 metros.

DSV Limiting Factor is back on the surface!

In the photo are Dr. Deo Florence Onda @savedeocean and Mr. Victor Vescovo after the successful ascent from the Emden Deep.

Photo courtesy of DSSV Pressure Drop#IntoTheEmdenDeep pic.twitter.com/hB8i8bOzXx

— UP Marine Science Institute (@up_msi) March 23, 2021