La ola de calor de Canadá, casi imposible sin la ayuda del cambio climático

Las temperaturas alcanzadas en en el oeste de los Estados Unidos y Canadá serían casi imposibles de registrar sin la ayuda del cambio climático.

Esa es la conclusión de Nikos Christidis, un científico climático de la Met Office del Reino Unido.

En un comunicado de la Organización Meteorológica Muncial (OMM), Christidis explico que: «Las posibilidades de que esto ocurra de forma natural son una vez cada decenas de miles de años. En el clima actual, un junio extremadamente caluroso es común y es probable que ocurra dos veces en tres décadas».

Es probable que las temperaturas alcancen los 45.0 ° C durante el día durante quizás cinco o más días, con noches extremadamente cálidas en el medio.

Las temperaturas extremas representan una gran amenaza para la salud de las personas, la agricultura y el medio ambiente porque la región no está acostumbrada a ese calor y muchas personas no tienen aire acondicionado. Es de esperar que las alertas tempranas de salud por calor limiten el número de muertos.

Se han batido tantos récords que es difícil hacer un seguimiento, reconoce la OMM. El récord canadiense de todos los tiempos se batió el domingo, con Lytton en la Columbia Británica registrando 46,6 ° C (1,6 ° C más alto que el récord anterior establecido el 5 de julio de 1937). Menos de 24 horas después, Lytton volvió a batir este récord, alcanzando los 47,9 ° C el lunes.

Estos valores son más típicos del Medio Oriente que una provincia que alberga las Montañas Rocosas y el Parque Nacional Glacier. Existe un riesgo consecuente de derretimiento de glaciares con los peligros que lo acompañan, como deslizamientos de tierra.

Armel Castellan es meteorólogo de Environment and Climate Change Canada. Dijo: «Aún no hemos terminado con esto. Yukon y los Territorios del Noroeste han registrado sus temperaturas más altas de todos los tiempos no solo en junio, sino en cualquier momento del año. Estamos estableciendo récords que no tienen por qué establecerse tan temprano en la temporada de verano».