El presidente de la COP26 pide perdón entre lágrimas por el pufo de la cumbre climática de Glasgow

Empezó mal, con cientos de altos mandatarios llegando a la Cumbre del Clima en caros y contaminantes aviones privados, y ha acabado fatal. Como no podía ser de otro modo.

El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Alok Sharma, no pudo contener las lágrimas este 13 de noviembre de 2021 y se disculpó ante los delegados por el desenlace de la COP26, cuyo acuerdo final incluyó cambios de última hora sobre el uso del carbón, uno de los puntos clave de la cumbre.

En el tramo final, los participantes de la cumbre climática dieron marcha atrás en su pedido de acabar con el uso de carbón y de eliminar por completo los subsidios a los combustibles fósiles.

An emotional Alok Sharma says he is «deeply sorry» for the way the #COP26 conference has unfolded.

Holding back tears, the COP president says «I understand the deep disappointment but it is also vital that we protect this package.»

Read more: https://t.co/qbtRXxkCLQ pic.twitter.com/5RmKuTFlu0

— Sky News (@SkyNews) November 13, 2021