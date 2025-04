Madrid recupera la normalidad y la limpieza: termina la huelga de basuras tras un acuerdo trabajadores-empresas

Durante seis jornadas, Madrid se ha visto desbordada por montañas de bolsas, aceras invadidas por residuos y el malestar creciente entre ciudadanos y comercios.

La huelga de recogida de basuras, la más larga en más de una década en la capital, ha puesto a prueba la paciencia vecinal y la capacidad de negociación entre sindicatos y empresas concesionarias.

El desenlace ha llegado este domingo: los trabajadores han votado mayoritariamente a favor del preacuerdo alcanzado, desconvocando el paro y permitiendo que la ciudad recupere su pulso habitual.

El conflicto, que arrancó el pasado lunes por la noche, tenía su origen en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Durante años, los empleados han visto cómo sus salarios quedaban congelados mientras el coste de la vida aumentaba. De fondo, una pérdida estimada del 12,5% del poder adquisitivo en cinco años y la sensación de que sus reivindicaciones quedaban relegadas a un segundo plano.

Claves del acuerdo: avances y límites

El documento refrendado este domingo por 819 votos a favor frente a 247 en contra contempla varias mejoras significativas:

Subidas salariales progresivas : Entre 2025 y 2030 se aplicarán incrementos anuales en las tablas salariales, con subidas de hasta el 5% en los últimos años del convenio.

: Entre 2025 y 2030 se aplicarán incrementos anuales en las tablas salariales, con subidas de hasta el 5% en los últimos años del convenio. Complemento por antigüedad mejorado : Ahora, quienes lleven 39 años en plantilla percibirán un plus equivalente al 80% del salario base; para quienes acumulen 44 años, el complemento sube al 90%.

: Ahora, quienes lleven 39 años en plantilla percibirán un plus equivalente al 80% del salario base; para quienes acumulen 44 años, el complemento sube al 90%. Pagas extra reforzadas : Se establece un complemento salarial adicional en febrero (de 500€ o 700€, según el salario) y un aumento similar en las pagas de vacaciones.

: Se establece un complemento salarial adicional en febrero (de 500€ o 700€, según el salario) y un aumento similar en las pagas de vacaciones. Libranzas nocturnas : Se crea un sistema común para gestionar los descansos del personal que trabaja de noche.

: Se crea un sistema común para gestionar los descansos del personal que trabaja de noche. Suspensión de expedientes disciplinarios : Los procedimientos abiertos durante la huelga quedan sin efecto.

: Los procedimientos abiertos durante la huelga quedan sin efecto. Más derechos para contratos parciales : Los trabajadores a tiempo parcial verán equiparados sus derechos proporcionales respecto a quienes trabajan jornada completa.

: Los trabajadores a tiempo parcial verán equiparados sus derechos proporcionales respecto a quienes trabajan jornada completa. Días adicionales de libre disposición: Uno más en 2027 y otro en 2028.

Sin embargo, no todas las demandas han sido satisfechas. El acuerdo no incluye ni una bolsa de empleo para estabilizar contrataciones ni la recuperación íntegra del poder adquisitivo perdido, dos reivindicaciones clave para una parte significativa de la plantilla.

El papel del Ayuntamiento y el impacto ciudadano

El Ayuntamiento, con Borja Carabante (delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad) al frente, ha jugado un papel decisivo. Ante el enquistamiento inicial —con varias reuniones infructuosas—, el Consistorio advirtió el sábado que recurriría a empresas externas si no se alcanzaba un acuerdo inmediato. Además, impuso sanciones millonarias (hasta dos millones de euros acumulados) a las concesionarias por incumplir los servicios mínimos.

Este ultimátum municipal funcionó como catalizador para desbloquear las negociaciones. En cuestión de horas se produjo el acercamiento definitivo entre sindicatos (CCOO, UGT y Sector Profesional RSU Madrid) y las grandes empresas adjudicatarias (FCC, Valoriza-Sacyr, Acciona, OHL, Urbaser y Prezero), responsables del servicio público.

Durante estos días de huelga:

Se han acumulado toneladas de basura en calles céntricas y barrios periféricos.

Comerciantes han visto afectados sus negocios por el mal olor y la imagen deteriorada.

Los vecinos han mostrado paciencia pero también creciente preocupación sanitaria.

Con la ratificación del acuerdo y la reanudación del servicio desde las 23:00 horas del domingo, comienza una operación contrarreloj para limpiar las calles lo antes posible.

Perspectivas laborales tras el acuerdo

Aunque supone avances notables respecto a las condiciones anteriores, el acuerdo deja pendiente una reflexión sobre la estabilidad laboral y el poder adquisitivo en uno de los servicios urbanos más esenciales. La plantilla —unos 2.000 empleados— llevaba cinco años sin ver aumentos salariales relevantes. El nuevo convenio reconoce parte del esfuerzo realizado durante ese tiempo e incorpora mejoras tangibles que impactarán tanto en sus nóminas como en su día a día laboral.

No obstante, entre los propios trabajadores persiste cierta insatisfacción por no haber logrado todo lo reclamado. Algunos consideran insuficiente no recuperar íntegramente lo perdido durante años previos ni conseguir mecanismos claros para facilitar nuevas contrataciones estables.

El futuro inmediato: retos pendientes

La huelga deja varias lecciones sobre la importancia de mantener canales efectivos de diálogo social en servicios públicos críticos como la recogida de residuos. En adelante:

Sindicatos seguirán vigilando que se cumplan las nuevas condiciones pactadas.

Las empresas concesionarias deberán adaptar sus procesos para responder a las nuevas obligaciones económicas y organizativas.

El Ayuntamiento tendrá que mejorar su capacidad mediadora para evitar que situaciones similares se repitan.

Mientras tanto, Madrid respira aliviada tras una semana complicada. Las calles volverán poco a poco a lucir limpias gracias al esfuerzo colectivo —y al compromiso renovado— de quienes garantizan cada noche que la ciudad funcione.