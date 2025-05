David Attenborough cumple 99 años: la aventura de quien nos enseñó a amar la Tierra

Imaginen soplar 99 velas y, en vez de desear una jubilación tranquila, decidirse a estrenar un documental global sobre los océanos. Así es David Attenborough: incombustible, visionario y, sobre todo, incansable defensor de la naturaleza. Su voz ha narrado durante décadas el pulso de la vida salvaje, mostrando a millones de personas las maravillas —y los peligros— que acechan a nuestro planeta. Cumple 99 años, pero cualquiera diría que tiene cuerda para rato: estrena “Ocean”, un largometraje en el que no solo pone imágenes fascinantes bajo las olas, sino que lanza su mensaje más poderoso hasta la fecha: “El futuro del planeta depende de nosotros y aún estamos a tiempo”.

Pocos pueden presumir de haber cambiado nuestra forma de ver el mundo como Attenborough. Cuando en 1979 estrenó “Life on Earth”, ya había recorrido selvas, desiertos y arrecifes armado con una curiosidad infinita y una libreta llena de preguntas. Hoy, esa pasión sigue intacta. ¿El secreto? No perder nunca la capacidad de asombro ni el sentido del humor —dicen que ha bromeado más veces con orangutanes que con humanos—.

El océano: último capítulo (por ahora) de una vida asombrosa

Su nueva película no es solo un alarde visual; es un grito sereno pero firme para salvar los mares. “Después de casi 100 años aquí, he entendido que el lugar más importante del planeta no está en tierra firme, sino bajo las olas”, afirma Attenborough con esa voz grave que ya es patrimonio mundial. “Ocean” nos sumerge entre arrecifes de coral y bosques submarinos, pero también muestra la cruda realidad: sobrepesca, contaminación y la amenaza constante del cambio climático.

No se trata solo de nostalgia por lo perdido. Attenborough propone soluciones reales: proteger un tercio de los océanos del mundo podría cambiarlo todo. Y lo dice con optimismo: “El océano puede recuperarse más allá de lo que nadie vivo haya visto jamás”. Esta esperanza no es ingenua; se basa en décadas observando cómo la naturaleza responde cuando se le da una tregua.

Medio ambiente y salud: dos caras de la misma moneda azul

El legado de Attenborough va mucho más allá del entretenimiento. Sus documentales han puesto sobre la mesa problemas ambientales que afectan directamente a nuestra salud: desde la contaminación por plásticos —un tema en el que fue pionero al mostrar sus efectos devastadores en “Blue Planet II”— hasta el impacto del cambio climático sobre los sistemas alimentarios y el aire que respiramos.

Lo fascinante es cómo logra conectar cada historia animal o vegetal con nuestra propia supervivencia. La salud del océano es nuestra salud: regula el clima, produce oxígeno y almacena dióxido de carbono. Si los corales desaparecen o las praderas marinas se marchitan, las consecuencias llegan a nuestras mesas, pulmones y economías. Por eso insiste tanto en su mensaje: proteger los mares no es filantropía marina, sino puro instinto de supervivencia.

El arte (y la ciencia) de contar historias que cambian mentalidades

Attenborough ha perfeccionado un arte difícil: emocionar sin moralizar, informar sin abrumar. Frente al pesimismo reinante sobre el futuro del planeta, él opta por la esperanza fundamentada en datos científicos. No es casualidad que muchos científicos hablen del “Efecto Attenborough”: tras sus series aumentó la presión social contra los plásticos desechables o se disparó el interés por las áreas protegidas.

A sus casi cien años, sigue innovando. “Ocean” utiliza tecnología punta para captar imágenes inéditas en hábitats submarinos remotos; su equipo ha viajado desde atolones inexplorados hasta los bosques de algas gigantes del Pacífico. Pero lo esencial sigue siendo su forma única de narrar: mezcla rigor científico con anécdotas entrañables —como aquel pulpo que intentó robarle una cámara—.

Curiosidades científicas (y humanas) alrededor de Sir David

Fue uno de los primeros en filmar tribus aisladas en Nueva Guinea… ¡y sobrevivió a base de gusanos durante días!

El genoma del lémur sifaka lleva su nombre por petición expresa de un grupo de primatólogos admiradores.

En 2018 recibió una carta firmada por más de 200 científicos marinos agradeciéndole haber popularizado conceptos como “acidificación oceánica” o “zonas muertas”.

Ha sido testigo directo del declive dramático del hielo polar: visitó la Antártida tanto en los años 60 como recientemente y documentó el retroceso glaciar con sus propios ojos.

Su serie “Planet Earth” fue vista por más personas que la final del Mundial… ¡y eso solo contando el Reino Unido!

En su despacho guarda un diente fosilizado de megalodón… junto a una taza con forma de pingüino emperador.

En palabras del expresidente Barack Obama: “Ver los programas de David me hizo entender cómo todo está conectado. Nadie ha contado mejor esa historia”.

Un cumpleaños convertido en movimiento global

Lejos de celebraciones convencionales, este cumpleaños se convierte en una llamada internacional a proteger los océanos. El estreno mundial coincide estratégicamente con reuniones clave sobre biodiversidad marina; líderes políticos y científicos acudirán al Royal Festival Hall… caminando sobre una alfombra azul —detalle muy attanboriano— para recordar qué está realmente en juego.

Si algo define a David Attenborough es esa capacidad para transformar admiración en acción. Su mensaje sigue siendo claro: queda mucho por descubrir ahí fuera y aún podemos revertir buena parte del daño si actuamos juntos.

Así pues, feliz cumpleaños al hombre que nos enseñó a mirar nuestro planeta con otros ojos… ¡y nos animó a cuidarlo como si fuera nuestra única casa! ¿Quién sabe qué nuevas aventuras nos regalará cuando sople las cien velas? Como mínimo, podemos esperar otra lección magistral sobre ciencia, naturaleza y humanidad.