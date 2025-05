En vivo y en directo: el momento en que colapsa el glaciar Birch y sepulta Blatten en los Alpes suizos

El miércoles 28 de mayo de 2025, la tranquilidad del valle de Lötschental se vio interrumpida por un estruendo que resonó más allá de las montañas.

Blatten, una pintoresca aldea suiza famosa por su arquitectura tradicional y su entorno alpino, quedó casi totalmente sepultada bajo toneladas de hielo, barro y rocas tras el colapso del glaciar Birch.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios internacionales muestran cómo una avalancha de lodo y escombros arrasó con la mayor parte del pueblo, dejando a su paso un paisaje irreconocible y desolador.

La magnitud del desastre fue tal que el 90% de las edificaciones quedó destruido o gravemente dañado, una persona permanece desaparecida y las autoridades, que habían evacuado a los 300 habitantes días antes, ahora evalúan el futuro mismo del enclave alpino.

“Hemos perdido nuestro pueblo”, declaró con visible pesar el alcalde Matthias Bellwald ante la prensa.

Sin embargo, también aseguró que la comunidad buscará reconstruirse frente a la adversidad.

The moment the glacier collapses in Switzerland and the aftermath pic.twitter.com/NFQGezHX1F

— Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) May 29, 2025