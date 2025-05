Pronóstico del Tiempo: calor veraniego y tormentas aisladas en España este sábado 31 de mayo de 2025

¡Bienvenido al parte meteorológico de este sábado!

Si eres de los que guardaron el abrigo pensando que ya no haría falta hasta octubre, enhorabuena: no te has equivocado.

España se despide de mayo con un ambiente más propio del verano, aunque no faltan las tormentas de última hora que pueden aguar, literalmente, algún plan.

Hoy, las palabras clave son: calor, tormentas, y ese sol que brilla con ganas en casi todo el país.

El tiempo se ha convertido en tema de conversación obligado.

Y no es para menos: los registros térmicos están batiendo récords para estas fechas, especialmente en el sur y el interior peninsular. Si tu plan es playa, piscina o terraza, sigue leyendo: lo que viene te interesa.

Resumen general: sábado caluroso y con tormentas localizadas

Las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 34 grados en la vertiente atlántica sur, valles del nordeste y sudeste.

en la vertiente atlántica sur, valles del nordeste y sudeste. En puntos del valle del Guadalquivir se esperan hasta 38-40 grados .

. El centro del país, incluyendo Madrid , rondará los 34 grados .

, rondará los . Se prevén tormentas localmente fuertes en zonas montañosas del norte e interior peninsular, con posibilidad de granizo.

Cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la península y Baleares.

Viento flojo en general, aunque con ráfagas moderadas en zonas expuestas y en Canarias.

Situación por regiones

Madrid y centro peninsular

Día muy caluroso, con máximas cerca de los 34 grados. Los cielos permanecerán mayormente despejados durante la mañana, aunque por la tarde podrían crecer nubes de evolución con alguna tormenta dispersa en áreas cercanas a la sierra. El viento será flojo y variable.

Andalucía

El protagonista es el calor: máximas entre 36 y 40 grados en el valle del Guadalquivir. Atención a las horas centrales del día; mejor buscar sombra o aire acondicionado. En el resto de la región, valores altos pero sin llegar a extremos. Cielos despejados salvo algún intervalo nuboso al oeste.

Norte peninsular (Galicia, Cantábrico e interior)

La mañana puede arrancar con bancos de niebla dispersos. A medida que avance el día, las temperaturas subirán pero sin llegar a los valores extremos del sur. Por la tarde, posibilidad de tormentas fuertes e incluso granizo en áreas montañosas como la Ibérica o Pirineos. No descartes alguna lluvia repentina si tienes planes al aire libre.

Este peninsular y Baleares

Ambiente cálido y estable, especialmente en zonas costeras como Barcelona, donde se prevén máximas de 27 grados y mínimas suaves alrededor de 20 grados. El riesgo de precipitaciones es prácticamente nulo (1%), con cielos poco nubosos y brisa marina moderada.

Canarias

Siguen subiendo las temperaturas, sobre todo en medianías. Algún intervalo nuboso al norte de las islas más montañosas. Viento moderado del norte.

Fenómenos destacados

Tormentas secas: En el interior peninsular se esperan tormentas que pueden descargar poca agua pero acompañadas de aparato eléctrico.

Calima: Melilla, Estrecho y vertiente atlántica pueden experimentar algo de polvo sahariano en suspensión.

Niebla matinal: Atención si conduces temprano por Galicia o Cantábrico.

Consejos prácticos

Hidratación: Bebe agua incluso si no tienes sed.

Protección solar: El índice UV roza el 10 en zonas como Barcelona – busca sombra y usa crema solar.

Precaución con las actividades al aire libre por la tarde en zonas del interior: una tormenta puede sorprenderte.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperaturas Madrid (°C) Estado del cielo Riesgo tormenta Notas destacadas Sábado 31 20 / 34 Despejado / alguna nube tarde Medio Calor intenso, posible tormenta Domingo 1 18 / 32 Poco nuboso Bajo Ligero descenso térmico Lunes 2 17 / 30 Intervalos nubosos Bajo Temperatura agradable Martes 3 16 / 31 Despejado Muy bajo Estabilidad

Las temperaturas reflejan los valores previstos para Madrid, representativos del centro peninsular. El patrón general es similar para buena parte del país, con máximas algo superiores hacia el sur (Sevilla-Córdoba) y algo inferiores hacia el norte (Galicia-Asturias). El domingo se espera una leve bajada térmica generalizada antes de un repunte a mediados de semana.

¿Hasta cuándo durará este episodio cálido?

Los modelos apuntan a una pequeña tregua térmica entre domingo y lunes —no guardes aún el ventilador— seguida por un nuevo ascenso a mitad de semana. Este patrón responde a una circulación atmosférica propia del final de la primavera: entradas cálidas alternando con irrupciones frescas pasajeras.

Conclusión

En resumen: sábado casi veraniego en España, con calor intenso desde primera hora especialmente en el sur e interior, riesgo vespertino de tormenta eléctrica puntual (sobre todo si tienes mala suerte o vives cerca de una montaña), y un ambiente perfecto para sacar las sandalias… o para buscar refugio bajo techo si cae una granizada. ¡Feliz fin de mayo!