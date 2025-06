¿Y si tu casa cambiara de color según la temperatura ambiente para ahorrar energía?

Imagina salir de casa en pleno agosto y descubrir que tu fachada ha cambiado de color: ahora refleja el sol, mantiene el interior más fresco y, de paso, ahorra en aire acondicionado.

No es ciencia ficción ni un truco óptico: es la propuesta del diseñador industrial Joe Doucet, que ha desarrollado una pintura revolucionaria capaz de cambiar de color con las estaciones y responder al clima exterior.

Esta innovación, conocida como “pintura termocrómica”, modifica su tonalidad según la temperatura ambiente.

Cuando el mercurio sube por encima de los 25 °C, la pintura pasa del gris oscuro al blanco.

Así, refleja más radiación solar y ayuda a mantener el interior fresco durante el verano.

Cuando bajan las temperaturas, vuelve a oscurecerse, absorbiendo calor para caldear la vivienda en invierno. El resultado: hasta un 25% menos de consumo energético anual para climatización, según las pruebas iniciales.

Joe Doucet, a New York City-based designer, has developed a climate-responsive paint that changes color based on temperature, inspired by mood rings and nature’s color-changing animals. The paint turns clear above 77°F (25°C) to reflect heat in summer and black at cooler… pic.twitter.com/RiYasQ6NGr

— Nirmata (@En_formare) March 21, 2025