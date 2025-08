Vídeo: El instante en que una avalancha de barro arrasa un pueblo turistico indio en las faldas del Himalaya

10 segundos.

Y después la muerte.

En un rincón remoto del Himalaya indio, el sonido del agua suele ser sinónimo de vida.

Pero este martes, 5 de agosto de 2025, el murmullo se transformó en rugido mortal. Dharali, una pequeña aldea en el distrito de Uttarkashi, vio cómo un muro de agua, lodo y rocas descendía desde las montañas, arrastrando casas, hoteles y sueños en un insrtante.

El saldo provisional: al menos cuatro fallecidos y decenas de desaparecidos bajo los escombros, mientras los equipos de rescate trabajan contra reloj entre restos y barro.

La escena es sobrecogedora. Imágenes difundidas por medios locales muestran cómo la corriente lo arrasa todo a su paso: viviendas, vehículos y hasta los recuerdos que sostenían la identidad del lugar.

Más de 25 estructuras han sido reducidas a ruinas. La policía ha instado a los habitantes a mantenerse alejados de los ríos, ante el temor fundado de nuevas crecidas repentinas.

