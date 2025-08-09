Pronóstico del Tiempo: España bajo la ola de calor este sábado 9 de agosto de 2025

La jornada del sábado 9 de agosto de 2025 arranca en España con el sol como protagonista absoluto, acompañado de una ola de calor que lleva una semana instalada y parece no tener prisa por marcharse.

Si pensabas que agosto podía darte un respiro, mejor busca la sombra y prepárate para hidratarte: hoy el calor aprieta, y mucho.

Las palabras clave de enfoque como pronóstico meteorológico, ola de calor y tormentas son esenciales para entender la situación.

Según los modelos meteorológicos más fiables, entre ellos los datos de la AEMET, ECMWF y medios como RTVE, trece comunidades autónomas están en alerta por temperaturas extremas, con Gran Canaria activando la alerta roja: allí el mercurio puede superar los 40 grados, y en la península las máximas rondarán los 35-40 grados en amplias zonas.

En Madrid, el termómetro alcanzará hoy los 38°C a media tarde, así que si tienes pensado pasear por el Retiro, mejor lleva gorra y botella de agua.

Resumen nacional: ¿dónde hace más calor y dónde se esperan tormentas?

La situación meteorológica se caracteriza por:

Cielos despejados o muy poco nubosos en gran parte del país.

en gran parte del país. Calor intenso en el centro, sur y Canarias.

Tormentas localmente fuertes en zonas de montaña del norte y este: Pirineo y Sistema Ibérico.

Calima persistente en Canarias, sumando más picante a su particular infierno veraniego.

Descenso ligero de las máximas en el norte (Cantábrico, alto Ebro, norte de Galicia y Baleares), pero no lo suficiente como para sacar el jersey.

Las máximas del día por ciudades destacadas

Ciudad Temperatura máxima Probabilidad lluvia Estado del cielo Madrid 38°C 0% Despejado Gran Canaria >40°C 0% Despejado, calima Málaga 30°C 0% Muy soleado Marbella 30°C 0% Despejado Bilbao 30°C Baja Nuboso tarde

¿Qué esperar durante la jornada?

La mañana será calurosa desde primera hora, con valores que ya rondan los 28-29 grados antes de mediodía en muchas zonas.

A partir del mediodía, el sol pega fuerte; ¡ideal para sacar la paella al aire libre si tienes piscina cerca!

Por la tarde se mantendrá el ambiente tórrido. En áreas montañosas del norte y este puede aparecer alguna tormenta breve pero intensa acompañada de rachas fuertes de viento.

En Canarias se recomienda extremar precauciones ante las altas temperaturas: hidratarse, evitar actividades al aire libre en las horas centrales y protegerse del sol.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación, te presento una tabla con el pronóstico general para las principales regiones españolas. Recuerda que estos datos pueden variar ligeramente según evolucione la atmósfera.

Día Estado general Temperatura máxima (Madrid) Fenómenos destacados Sábado 9 agosto Despejado y muy cálido 38°C Tormentas localizadas N/E Domingo 10 agosto Soleado 37°C Calor persistente Lunes 11 agosto Soleado 36°C Ligero descenso térmico Martes 12 agosto Parcialmente nuboso 35°C Posibles tormentas N/NO

Consejos prácticos para sobrevivir a la ola de calor

Bebe agua con frecuencia aunque no tengas sed.

Evita salir a la calle entre las 12:00 y las 18:00.

Usa ropa ligera y colores claros; no es momento para lucir chaqueta.

Si vives en Canarias o Andalucía occidental, extrema precauciones por posibles récords térmicos.

Si ves una nube negra acercarse en Pirineos o Sistema Ibérico… ¡no olvides el paraguas!

El panorama regional: diferencias entre norte, sur e islas

Mientras que el sur peninsular (Andalucía occidental) y Canarias sufren el rigor máximo del verano, con termómetros coqueteando con los récords históricos, el norte peninsular vive una jornada más llevadera. En Euskadi por ejemplo, las máximas descienden algo y puede haber algún chubasco disperso por la tarde; pero ojo, que el viento sigue siendo protagonista.

En la costa mediterránea (Málaga, Marbella), ambiente veraniego clásico: sol radiante, humedad moderada y temperaturas muy agradables para quienes disfrutan del verano sin extremos.

¿Hay esperanzas de cambio?

Según los modelos ECMWF analizados por expertos, se espera que esta situación anticiclónica persista al menos hasta mediados de la próxima semana. Podrían aparecer borrascas secundarias sobre el Cantábrico hacia el martes/miércoles, lo que traería un refresco temporal al norte y lluvias débiles. Para los amantes del fresco… paciencia.

La ola de calor no da tregua este sábado en España. El tiempo invita a buscar sombra, refrescarse a menudo y disfrutar del verano con cabeza. Si eres fan del calor extremo o simplemente quieres saber cómo sobrevivir al solazo peninsular… ¡Hoy tienes todas las claves!