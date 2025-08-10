Pronóstico del Tiempo: ola de calor persistente en España este domingo 10 de agosto de 2025

No es un déjà vu ni una película veraniega repetida: España vuelve a vivir una jornada marcada por la ola de calor, con el mercurio desatando récords en buena parte del país.

Si pensabas que el aire acondicionado era un capricho, hoy es más bien un salvavidas. Los pronósticos meteorológicos para este domingo 10 de agosto de 2025 confirman lo que ya muchos sospechaban al mirar el asfalto derretido: sigue la racha de temperaturas extremas y calor persistente, especialmente en Madrid, donde el termómetro rondará los 40 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los principales portales meteorológicos coinciden en señalar que este episodio de calor sofocante se extiende por toda la Península, con avisos amarillos y naranjas en numerosas provincias.

El ambiente será tan cálido que hasta las sombras parecen buscar refugio.

https://twitter.com/iRazasdePerros/status/1953915734226063758

Temperaturas máximas y mínimas hoy: ¿dónde aprieta más el calor?

Madrid : Máxima prevista de 40 ºC , mínima cercana a 22 ºC .

: Máxima prevista de , mínima cercana a . Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén) : Picos superiores a 42 ºC , especialmente en los valles del Guadalquivir y Guadiana.

: Picos superiores a , especialmente en los valles del Guadalquivir y Guadiana. Extremadura : Hasta 41 ºC en zonas del interior sur.

: Hasta en zonas del interior sur. Canarias : Máximas de 38 ºC en medianías; mínimas nocturnas que no bajan de 25 ºC , incluso localmente por encima de 30 ºC .

: Máximas de en medianías; mínimas nocturnas que no bajan de , incluso localmente por encima de . Norte peninsular (Asturias, Cantabria, País Vasco) : Respiro relativo con máximas entre 30-34 ºC , aunque suben respecto a jornadas anteriores.

: Respiro relativo con máximas entre , aunque suben respecto a jornadas anteriores. Baleares y Mediterráneo: Máximas entre 35-37 ºC, mínimas superiores a 23 ºC.

En resumen: si buscas frescor natural, mejor apúntate a una expedición polar.

Fenómenos destacados: viento, tormentas secas y riesgo

Además del calor extremo, la jornada estará marcada por otros fenómenos atmosféricos relevantes:

Tormentas secas en el interior peninsular, especialmente zonas altas del Pirineo y sistema Ibérico. Estas tormentas traen poca lluvia pero sí actividad eléctrica y viento racheado, aumentando el riesgo de incendios forestales.

Vientos moderados del norte y este en Canarias; levante intenso en Cádiz y litoral almeriense; rachas fuertes puntuales en el noroeste gallego y Estrecho.

Calima ocasional en Canarias y puntos del oeste peninsular.

La combinación de altas temperaturas, tormentas secas y vientos intensos convierte la jornada en un cóctel explosivo para los servicios de emergencia.

Pronóstico para los próximos 4 días: ¿baja el calor o seguimos «al horno»?

A continuación, una tabla resumen del pronóstico meteorológico para los próximos días según datos contrastados:

Día Temperatura máxima Madrid Fenómeno principal Comentario destacado Domingo 10 ago 40 ºC Ola de calor, tormenta seca Riesgo alto por calor extremo Lunes 11 ago 39 ºC Calor persistente, cielos poco nubosos Ligero descenso térmico previsto Martes 12 ago 38 ºC Calor intenso, nubosidad variable Posible respiro nocturno Miércoles 13 ago 36 ºC Temperatura elevada, viento flojo Descenso progresivo; aún sin fresco

En general, se espera que las máximas empiecen a bajar lentamente a partir del lunes, aunque seguiremos hablando de valores muy superiores a lo habitual para estas fechas. El descenso será más notable hacia mediados de semana, pero nadie se atreve todavía a guardar el abanico.

Claves educativas: ¿por qué esta ola de calor?

El verano de 2025 se encuentra bajo la influencia de una fase neutral del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), lo que favorece condiciones más secas y cálidas sobre Europa. Según AEMET, hay hasta un 70% de probabilidad de que este verano sea más cálido que la media en el norte y este peninsular. En otras palabras, si te preguntabas por qué no hay tregua térmica… la respuesta está entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Además, la persistencia de masas cálidas africanas y la estabilidad atmosférica dificultan la llegada de frentes frescos o lluvias significativas. Las noches tropicales –cuando la temperatura no baja de los 20 o incluso 25 grados– se convierten ya en rutina para millones de españoles.

Consejos útiles para sobrevivir al calor

Mantente hidratado. Agua mejor que refrescos azucarados.

Evita salir o hacer deporte durante las horas centrales (de 12h a 18h).

Ventila las viviendas por la noche o temprano.

Usa ropa ligera y protección solar.

Presta atención especial a niños, mayores y mascotas.

No bajes al coche sin comprobar antes si parece un horno industrial.

Recuerda: ningún artículo sobre meteorología puede sustituir una buena sombra ni una piscina bien fresquita.

Humor meteorológico final

Hoy el pronóstico es tan claro como contundente: si ves una nube… hazle una foto. Y si sobrevives al calor con humor, enhorabuena: eres oficialmente resistente al verano español.

Palabras clave incluidas: pronóstico meteorológico España ola de calor temperatura Madrid tendencia climática.