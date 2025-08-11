Pronóstico del Tiempo: calor intenso y avisos generalizados en España este lunes 11 de agosto de 2025

Hoy lunes 11 de agosto de 2025, España vive otra jornada de calor muy marcado, con avisos por altas temperaturas activos en la mayor parte del país y máximas que volverán a rozar los 40 °C en zonas del sur, centro y nordeste peninsular, así como en Canarias donde incluso se mantienen avisos de mayor entidad en Gran Canaria por calor extremo según la información difundida esta madrugada por RTVE citando datos oficiales de AEMET.

La previsión diaria nacional destaca ambiente muy cálido para la fecha, cielos poco nubosos en general y evolución de nubes de tarde con tormentas puntuales en el interior de Cataluña y el norte de Aragón que podrían ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, de acuerdo con el parte general de “El Tiempo” de RTVE.

Como redactor especializado, subrayo estos focos clave del pronóstico en España, Pronóstico del Tiempo de este lunes 11 de agosto de 2025: calor generalizado, avisos extendidos, tormentas vespertinas en el nordeste y noches muy cálidas en buena parte del país.

En Madrid, el termómetro quedará hoy en torno a los 35 °C de máxima según la información de última hora publicada a primera hora del día, con ambiente seco y poca nubosidad.

Claves del día, de un vistazo

Máximas en torno a 39-40 °C en comarcas de Huelva , Jaén , Badajoz , Toledo , Madrid y Gran Canaria , con avisos extendidos por calor; Gran Canaria en nivel rojo por altas temperaturas según el resumen nacional.

en comarcas de , , , , y , con avisos extendidos por calor; en nivel rojo por altas temperaturas según el resumen nacional. Cielos despejados o poco nubosos, con nubosidad baja matinal en Galicia , Cantábrico , alto Ebro , Menorca , Ceuta y Melilla ; brumas o nieblas matinales posibles en Rías Baixas .

, , alto , , y ; brumas o nieblas matinales posibles en . Por la tarde, tormentas en el interior de Cataluña y norte de Aragón , localmente fuertes y con granizo; no se descartan chubascos aislados en otras sierras del norte y este peninsular.

y norte de , localmente fuertes y con granizo; no se descartan chubascos aislados en otras sierras del norte y este peninsular. Noche muy cálida: mínimas ampliamente por encima de 20 °C en gran parte del país; en Canarias pueden no bajar de 25-30 °C en zonas.

pueden no bajar de 25-30 °C en zonas. Viento: componentes norte y este moderados en Canarias ; levante en Cantábrico y Alborán , con intervalos fuertes en Estrecho y norte de Galicia ; flojos en el resto, con predominio de este y sur.

; levante en y , con intervalos fuertes en y norte de ; flojos en el resto, con predominio de este y sur. En Valencia, ambiente seco con 0% de lluvia diurna, máxima próxima a 39 °C, UV muy alto (9) y rachas hasta 35 km/h.

Avisos y temperaturas: quién se lleva el “pleno al 40”

Avisos por altas temperaturas activos en 16 comunidades, con color naranja en gran parte de la Península y amarillo en Baleares y Galicia ; Gran Canaria en rojo, de acuerdo con el parte de la mañana.

y ; en rojo, de acuerdo con el parte de la mañana. Se superarán los 35 °C en gran parte de la Península y Canarias , y los 40 °C en amplias zonas del sur atlántico, depresiones del nordeste y medianías/interior canario.

en gran parte de la Península y , y los en amplias zonas del sur atlántico, depresiones del nordeste y medianías/interior canario. Tendencia térmica: suben en el Mediterráneo norte, alto Ebro, oeste de Andalucía y Extremadura, y de forma notable en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias; descienden en el noroeste peninsular y este del archipiélago canario.

Consejo práctico: hidrátate, evita el sol en las horas centrales y, si estás en el nordeste, ten a mano un plan B por si las tormentas de tarde deciden fastidiar la siesta.

Foco urbano: Madrid y Valencia hoy

Madrid (España) : cielo poco nuboso, ambiente seco, máxima alrededor de 35 °C , sin lluvia esperada; nubosidad baja y noche calurosa.

: cielo poco nuboso, ambiente seco, máxima alrededor de , sin lluvia esperada; nubosidad baja y noche calurosa. Valencia (España): jornada estable y muy calurosa, sin precipitaciones, máxima próxima a 39 °C, mínima cerca de 26 °C, UV 9 y rachas hasta 35 km/h.

Ambas ciudades encajan en el patrón general del calor extendido de hoy en España, Pronóstico del Tiempo de este lunes 11 de agosto de 2025.

Vientos y mar: detalles útiles si te mueves

Viento de componente norte y este en Canarias (moderado), y de este en Cantábrico y Alborán ; intervalos de fuerte en el Estrecho y norte de Galicia .

(moderado), y de este en y ; intervalos de fuerte en el y norte de . Mar en general estable en litorales mediterráneos, con levante moderado y oleaje acorde a la intensidad; precaución en zonas expuestas del Estrecho por rachas fuertes.

¿Cuándo amaina el calor?

El episodio de calor que se arrastra desde comienzos de agosto podría empezar a remitir a mitad de semana, con un progresivo descenso de temperaturas en varias regiones, según el seguimiento general difundido hoy por RTVE y la expectativa de fin de episodio que manejan los partes nacionales. La previsión mensual de expertos apunta a un agosto más cálido de lo normal, con pocas lluvias a la vista en esta quincena, especialmente en la semana del 4-11, lo que encaja con la situación actual.

Nota de cautela: los pronósticos semanales y mensuales tienen mayor incertidumbre; tómalo como tendencia, no como sentencia.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

A continuación, un resumen operativo por grandes áreas para ayudarte a planificar. Si necesitas más detalle por ciudad, indícamelo y lo amplío.

Día Norte (Galicia–Cantábrico–Alto Ebro) Centro (Mesetas–Madrid) Mediterráneo (Cataluña–Valencia–Murcia–Baleares) Andalucía y Extremadura Canarias Lun 11 Amanecer con nubes bajas y brumas; tarde con nubosidad de evolución; tormentas en interior catalán y norte de Aragón, localmente fuertes Muy caluroso, seco, >35 °C; viento flojo; noche tropical en capitales Muy caluroso, estable; en Valencia cerca de 39 °C; UV alto Picos de 39-40 °C en valles del Guadalquivir y Guadiana; cielos despejados Calor intenso, calima; mínimas muy altas; avisos en Gran Canaria Mar 12 Ligero alivio en el noroeste; posibles nubes bajas matinales; riesgo bajo de chubascos orográficos Calor aún notable, con tendencia a estabilizar o bajar levemente a media semana Continúa muy cálido, brisas en costa; baja probabilidad de tormenta en sierras del NE Máximas muy altas, aunque con tendencia a contenerse de tarde en el oeste Persistencia de calor y calima; noches extremadamente cálidas en islas orientales Mié 13 Más fresco en el extremo noroeste; nubosidad variable; riesgo de chubascos aislados en montaña Descenso térmico progresivo en varias comarcas; aún calor en valles Calor fuerte, con probables nubes de evolución en el interior del NE Sigue el calor, algo menos extremo en el oeste; cielos poco nubosos Altas temperaturas, con leve ajuste a la baja en el este del archipiélago Jue 14 Ambiente más llevadero en el noroeste; intervalos nubosos y brumas costeras Temperaturas en moderación relativa; noches todavía cálidas en capitales Verano pleno: sol, calor y UV alto; riesgo puntual de nubosidad de evolución en interior Calor notable pero más contenido en el interior occidental; litoral con brisas Aún cálido en medianías; vientos del NE-E moderados

Fuentes: partes nacionales y resúmenes difundidos hoy para España, con actualización a primeras horas del 11 de agosto. La tabla sintetiza tendencias coherentes con dichos partes; para valores numéricos por municipio, consulta los avisos y boletines oficiales locales.

Consejos rápidos para el día

Hidratación y sombra en horas centrales si estás en Andalucía , Extremadura , Castilla-La Mancha , Madrid o Valencia .

, , , o . Precaución en el nordeste por tormentas de tarde con rachas fuertes y granizo; revisa avisos antes de salir a montaña.

En Canarias, atención a noches muy cálidas y calima; limita esfuerzos al aire libre.

Si quieres, preparo una versión por provincias o una tabla con máximas y mínimas previstas ciudad a ciudad. Mantengo el seguimiento de avisos y actualizo si AEMET emite cambios durante el día.