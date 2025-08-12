  • ESP
EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 38 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: España, este martes 12 de agosto de 2025

Ola de calor con avisos rojos en Andalucía y naranjas en buena parte del país; tarde con riesgo de tormentas locales en áreas montañosas del norte y este

Simio. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

La ola de calor sigue apretando hoy en España y no es broma: los termómetros volverán a dispararse en buena parte del país, con máximas extremas en el sur y calor intenso en el centro y valle del Ebro.

Las alertas por altas temperaturas abarcan gran parte del mapa, mientras que por la tarde pueden brotar tormentas en áreas de montaña del norte y este.

Como redactor especializado en meteorología, hoy pongo el foco en estas claves: ola de calor, avisos oficiales, riesgo de tormentas vespertinas y cómo organizar el día con cabeza.

Lo más importante de hoy

  • Continúa la ola de calor con 16 comunidades en aviso por altas temperaturas, incluida alerta roja en Andalucía por máximas que pueden rebasar los 44 °C en campiñas de Sevilla y Córdoba.
  • Mañana soleada en gran parte del país; por la tarde crecerán nubes de evolución con tormentas locales en sistemas montañosos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja (avisos amarillos por tormentas en tramos).
  • Calor intenso también en la Comunidad de Madrid, valle del Ebro y zonas del Cantábrico interior, con avisos naranjas por altas temperaturas.
  • En Córdoba, se esperan picos de 42–43 °C a media tarde, con ambiente extremadamente caluroso y sin lluvias.
  • En Barcelona, jornada estable y cálida, máximas en torno a 31 °C con brisa moderada y ambiente seco.
  • Contexto de días previos: vientos de levante en Estrecho y componente norte en Canarias ayer, y noches muy cálidas en Mediterráneo y sur peninsular, dentro de la segunda ola del verano.

Temperaturas y sensación térmica

  • Madrid: calor de pleno agosto, con máximas alrededor de los 38 °C en las horas centrales y noche tropical en zonas urbanas; día estable y seco.
  • Andalucía: extremo calor. En la campiña de Córdoba y Sevilla se pueden superar los 42–44 °C; hidratarse y reducir esfuerzos en las horas centrales no es opcional.
  • Valle del Ebro (Navarra/La Rioja/Aragón): máximas muy altas; Pamplona sube hacia los 37 °C a primeras horas de la tarde, cielo poco nuboso salvo evolución por la tarde.
  • Cataluña (litoral y prelitoral): calor contenido por la brisa; Barcelona rondará 31 °C con viento moderado de componente marítima, sin lluvia prevista.
  • Cantábrico y noroeste: mañana más limpia, pero con ambiente cálido en valles interiores y posible crecimiento de nubes convectivas por la tarde en áreas montañosas.
  • Baleares y Levante: calor notable, con noches bochornosas en puntos del litoral; menor riesgo de tormentas que en el interior.
  • Canarias: ambiente muy cálido, con vientos alisios del norte días anteriores y calima ocasional; hoy persiste el calor notable, especialmente en medianías y zonas interiores.

Cielo y nubosidad

  • Mañana de cielos despejados o poco nubosos en la mayoría de regiones peninsulares y Baleares.
  • Tarde con tormentas locales en sistemas montañosos del noreste y este peninsular (Ibérica, Pirineos), que pueden derivar chubascos irregulares hacia áreas próximas de Castilla y León, Extremadura y Aragón.
  • En el sur, dominio del cielo despejado; el protagonismo es del calor.

Viento y mar

  • Brisas costeras en el Mediterráneo, notables en Barcelona durante la tarde (rachas 18–25 km/h).
  • Ayer se registró levante en el Estrecho y componente norte en Canarias; hoy los vientos son en general flojos a moderados con régimen de brisas y roladas locales por la tarde.

Consejos útiles para el día

  • Evita la franja 14:00–18:00 en el sur y centro peninsular.
  • Agua, sombra, gorra y protector solar de amplio espectro.
  • Si practicas deporte, que sea temprano o al anochecer; ojo con la inercia térmica urbana.
  • Ante tormentas de tarde en montaña, planifica rutas con escapatoria y consulta avisos.

Foco regional

  • Andalucía: prioridad absoluta al calor extremo; alerta roja activa en zonas del valle del Guadalquivir.
  • Madrid: calor intenso y seco; máxima prevista cercana a 38 °C.
  • Ebro y norte interior: calor fuerte con picos cercanos a 37–39 °C en valles; ojo a la evolución convectiva vespertina.
  • Cataluña y litoral mediterráneo: estable, brisas y calor moderado; sensación bochornosa en tramos urbanos.
  • Canarias: sigue el ambiente muy cálido; noches tropicales en zonas bajas y medianías.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Nota: resumen nacional orientativo; los valores representan el “tono” térmico y riesgo de tormentas por regiones clave según el escenario previsto. Para el detalle local, consulte los avisos oficiales y su municipio.

DíaPanorama general en EspañaTemperatura (aprox.)Riesgo de tormentas
Mar 12 agoOla de calor dominante; picos extremos en sur; brisas en litoral mediterráneoMáximas >40 °C en Andalucía; ~38 °C Madrid; 31–33 °C BarcelonaLocal en montañas de norte y este por la tarde
Mié 13 agoCalor muy intenso, leve respiro en noroeste; persistencia del bochorno en litoral>40 °C sur; 36–38 °C centro; 30–32 °C litoralesTormentas aisladas en sistemas montañosos del noreste y este
Jue 14 agoContinúa el calor; noches tropicales en Mediterráneo y sur35–42 °C interior; 30–33 °C costaAislamiento convectivo vespertino en montaña del este
Vie 15 agoEstabilidad general; calor aún notable; posible calima en archipiélago34–41 °C interior; 29–32 °C costaBajo a medio en este peninsular y Pirineos

Fuentes consultadas y contrastadas: panorama nacional con avisos por ola de calor y tormentas (RTVE en base a AEMET); detalle térmico horario en Córdoba (picos 42–43 °C); evolución prevista de la semana con calor persistente y noches muy cálidas, y vientos en jornadas previas (Europa Press/Notimérica, AgroTécnica); detalle horario en Barcelona (máximas ~31 °C, brisa); calor fuerte en Pamplona hacia 37 °C a primeras horas de la tarde.

Preguntas rápidas

  • ¿Habrá alivio en el norte?
    Ligero descenso en el noroeste respecto a jornadas previas, pero seguirá el calor en valles interiores; riesgo de tormentas vespertinas en montaña.
  • ¿Se esperan lluvias significativas?
    No de forma general. Las tormentas serán locales y de corta duración, con mayor probabilidad en Ibérica y Pirineos.
  • ¿Playas mediterráneas “a salvo” del calor extremo?
    Algo más llevaderas por la brisa, pero el bochorno y las noches tropicales seguirán en tramos urbanos del litoral.

 

