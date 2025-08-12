Pronóstico del Tiempo: España, este martes 12 de agosto de 2025

La ola de calor sigue apretando hoy en España y no es broma: los termómetros volverán a dispararse en buena parte del país, con máximas extremas en el sur y calor intenso en el centro y valle del Ebro.

Las alertas por altas temperaturas abarcan gran parte del mapa, mientras que por la tarde pueden brotar tormentas en áreas de montaña del norte y este.

Como redactor especializado en meteorología, hoy pongo el foco en estas claves: ola de calor, avisos oficiales, riesgo de tormentas vespertinas y cómo organizar el día con cabeza.

Lo más importante de hoy

Continúa la ola de calor con 16 comunidades en aviso por altas temperaturas, incluida alerta roja en Andalucía por máximas que pueden rebasar los 44 °C en campiñas de Sevilla y Córdoba .

con 16 comunidades en aviso por altas temperaturas, incluida alerta roja en por máximas que pueden rebasar los 44 °C en campiñas de y . Mañana soleada en gran parte del país; por la tarde crecerán nubes de evolución con tormentas locales en sistemas montañosos de Aragón , Castilla y León , Castilla-La Mancha , Cataluña y La Rioja (avisos amarillos por tormentas en tramos).

, , , y (avisos amarillos por tormentas en tramos). Calor intenso también en la Comunidad de Madrid , valle del Ebro y zonas del Cantábrico interior, con avisos naranjas por altas temperaturas.

, valle del Ebro y zonas del interior, con avisos naranjas por altas temperaturas. En Córdoba , se esperan picos de 42–43 °C a media tarde, con ambiente extremadamente caluroso y sin lluvias.

, se esperan picos de 42–43 °C a media tarde, con ambiente extremadamente caluroso y sin lluvias. En Barcelona , jornada estable y cálida, máximas en torno a 31 °C con brisa moderada y ambiente seco.

, jornada estable y cálida, máximas en torno a 31 °C con brisa moderada y ambiente seco. Contexto de días previos: vientos de levante en Estrecho y componente norte en Canarias ayer, y noches muy cálidas en Mediterráneo y sur peninsular, dentro de la segunda ola del verano.

Temperaturas y sensación térmica

Madrid : calor de pleno agosto, con máximas alrededor de los 38 °C en las horas centrales y noche tropical en zonas urbanas; día estable y seco.

: calor de pleno agosto, con máximas alrededor de los 38 °C en las horas centrales y noche tropical en zonas urbanas; día estable y seco. Andalucía : extremo calor. En la campiña de Córdoba y Sevilla se pueden superar los 42–44 °C; hidratarse y reducir esfuerzos en las horas centrales no es opcional.

: extremo calor. En la campiña de y se pueden superar los 42–44 °C; hidratarse y reducir esfuerzos en las horas centrales no es opcional. Valle del Ebro (Navarra/La Rioja/Aragón) : máximas muy altas; Pamplona sube hacia los 37 °C a primeras horas de la tarde, cielo poco nuboso salvo evolución por la tarde.

: máximas muy altas; sube hacia los 37 °C a primeras horas de la tarde, cielo poco nuboso salvo evolución por la tarde. Cataluña (litoral y prelitoral) : calor contenido por la brisa; Barcelona rondará 31 °C con viento moderado de componente marítima, sin lluvia prevista.

: calor contenido por la brisa; rondará 31 °C con viento moderado de componente marítima, sin lluvia prevista. Cantábrico y noroeste : mañana más limpia, pero con ambiente cálido en valles interiores y posible crecimiento de nubes convectivas por la tarde en áreas montañosas.

: mañana más limpia, pero con ambiente cálido en valles interiores y posible crecimiento de nubes convectivas por la tarde en áreas montañosas. Baleares y Levante : calor notable, con noches bochornosas en puntos del litoral; menor riesgo de tormentas que en el interior.

: calor notable, con noches bochornosas en puntos del litoral; menor riesgo de tormentas que en el interior. Canarias: ambiente muy cálido, con vientos alisios del norte días anteriores y calima ocasional; hoy persiste el calor notable, especialmente en medianías y zonas interiores.

Cielo y nubosidad

Mañana de cielos despejados o poco nubosos en la mayoría de regiones peninsulares y Baleares .

. Tarde con tormentas locales en sistemas montañosos del noreste y este peninsular (Ibérica, Pirineos), que pueden derivar chubascos irregulares hacia áreas próximas de Castilla y León , Extremadura y Aragón .

, y . En el sur, dominio del cielo despejado; el protagonismo es del calor.

Viento y mar

Brisas costeras en el Mediterráneo, notables en Barcelona durante la tarde (rachas 18–25 km/h).

durante la tarde (rachas 18–25 km/h). Ayer se registró levante en el Estrecho y componente norte en Canarias; hoy los vientos son en general flojos a moderados con régimen de brisas y roladas locales por la tarde.

Consejos útiles para el día

Evita la franja 14:00–18:00 en el sur y centro peninsular.

Agua, sombra, gorra y protector solar de amplio espectro.

Si practicas deporte, que sea temprano o al anochecer; ojo con la inercia térmica urbana.

Ante tormentas de tarde en montaña, planifica rutas con escapatoria y consulta avisos.

Foco regional

Andalucía : prioridad absoluta al calor extremo; alerta roja activa en zonas del valle del Guadalquivir .

: prioridad absoluta al calor extremo; alerta roja activa en zonas del valle del . Madrid : calor intenso y seco; máxima prevista cercana a 38 °C.

: calor intenso y seco; máxima prevista cercana a 38 °C. Ebro y norte interior : calor fuerte con picos cercanos a 37–39 °C en valles; ojo a la evolución convectiva vespertina.

: calor fuerte con picos cercanos a 37–39 °C en valles; ojo a la evolución convectiva vespertina. Cataluña y litoral mediterráneo : estable, brisas y calor moderado; sensación bochornosa en tramos urbanos.

: estable, brisas y calor moderado; sensación bochornosa en tramos urbanos. Canarias: sigue el ambiente muy cálido; noches tropicales en zonas bajas y medianías.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Nota: resumen nacional orientativo; los valores representan el “tono” térmico y riesgo de tormentas por regiones clave según el escenario previsto. Para el detalle local, consulte los avisos oficiales y su municipio.

Día Panorama general en España Temperatura (aprox.) Riesgo de tormentas Mar 12 ago Ola de calor dominante; picos extremos en sur; brisas en litoral mediterráneo Máximas >40 °C en Andalucía; ~38 °C Madrid; 31–33 °C Barcelona Local en montañas de norte y este por la tarde Mié 13 ago Calor muy intenso, leve respiro en noroeste; persistencia del bochorno en litoral >40 °C sur; 36–38 °C centro; 30–32 °C litorales Tormentas aisladas en sistemas montañosos del noreste y este Jue 14 ago Continúa el calor; noches tropicales en Mediterráneo y sur 35–42 °C interior; 30–33 °C costa Aislamiento convectivo vespertino en montaña del este Vie 15 ago Estabilidad general; calor aún notable; posible calima en archipiélago 34–41 °C interior; 29–32 °C costa Bajo a medio en este peninsular y Pirineos

Fuentes consultadas y contrastadas: panorama nacional con avisos por ola de calor y tormentas (RTVE en base a AEMET); detalle térmico horario en Córdoba (picos 42–43 °C); evolución prevista de la semana con calor persistente y noches muy cálidas, y vientos en jornadas previas (Europa Press/Notimérica, AgroTécnica); detalle horario en Barcelona (máximas ~31 °C, brisa); calor fuerte en Pamplona hacia 37 °C a primeras horas de la tarde.

Preguntas rápidas